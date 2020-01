Tiborcz István helyett Szíjj László fejezi be a visegrádi üveghegy-hotelt

Tiborcz Istvántól Szíjj László érdekeltségébe került a Visegrádon félbehagyott, üveghegynek becézett hotel. Mindez abból az előzetes környezetvédelmi hatástanulmányból derül ki, melyet jóváhagyás reményében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak nyújtottak be még tavaly decemberben.

A Visegrádi Hotel a hatástanulmányban szereplő látványterve A Visegrádi Hotel a hatástanulmányban szereplő látványterve

A szállodát annak idején az ír kézben lévő Tourist Projects Kft. kezdte el építeni, ám a 2008-as világválság miatt a rá következő évben félbehagyták. A torzó aztán 2016-ban került a miniszterelnöki vő érdekeltségéhez, gyaníthatóan eléggé kedvezményes áron. A BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. a Longoria Holdingon keresztül zsebelte be az épületkezdeményt, és módosított a tervein, ezért 2018-ban benyújtott egy előzetes környezeti hatásvizsgálati dokumentációt, melyet akkor az Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi Osztálya jóvá is hagyott, ám az építkezést Tiborczék végül mégsem fejezték be. A mostani hatástanulmányt már a 2017. decemberében létrehozott MINERVA V50 Ingatlanfejlesztő Alap nevében eljáró MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt. nyújtotta be. Utóbbinak pedig Szíjj László a tulajdonosa.

Az újabb hatástanulmány elkészítésére azért volt szükség, mert az új tulajdonos ismét változtatott a szálloda tervein. A Visegrádi Hotelnek a dokumentum szerint

204-ről 214-re változott a szobaszáma

csökkent a területfoglalása

módosultak a légkezelő berendezések teljesítményei

módosult a fűtés technológiai berendezése

és módosult az üzemelésalatti vízfelhasználás mennyisége is.

A vizsgálatot lefolytató Green Justitia. Kft. szerint mindezekkel nem lesz gond, mint írják, a wellness szálloda építési és üzemeltetési fázisa a jelenleg hatályos jogszabályoknak meg tud felelni, a létesítés befejezése és üzemeltetése környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból nem jelent kockázatot.

A komplexum, amikor végül elkészül, 214 szobás, 214 parkolóhelyes, 4 csillagos Superior wellness szálloda lesz, 2 buszparkolóval és egy 29 férőhelyes kerékpártárolóval. Összesen 428 vendéget és 20 fős személyzetet tud majd elszállásolni.

Az építési terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park szomszédságában található, mely különleges madárvédelmi területnek számít, és Natura2000 védettséget élvez. A védett terület határa 2 kilométerre húzódik a majdani hotelétől, annak életébe a hatástanulmány szerint nem zavar majd be különösebben a munkagépek által felvert por, az emisszió és az általuk keltett rezgések. A tulajdonos igyekszik a tájba illeszteni a szállodát, annak befejezéséhez további fakivágásra nincs szükség, viszont az utolsó simítások elvégzése után a tervek szerint kialakítanak egy parkot, elültetnek 188 fát, valamint "zöldhomlokzati sávok, intenzív zöldfal, zöldfelületek, zöldtetők és futtatott zöldfalak" segítségével igyekeznek majd még jobban a környező erdőbe simítani az üveghegyet.