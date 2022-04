Tiborcz István is feltűnik a Kopaszi-gátnál

A 444.hu írt arról a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) oldalán megjelent határozatra hivatkozva, hogy a Diófa Alapkezelő Zrt. által képviselt Főnix Magántőkealap közvetett egyedüli negatív irányítást szerez a Kopaszi Gát Kft.-ben.

A cikk szerint a Diófa április 12-én jelentette be a GVH-nak, hogy tulajdont szerez a Kopaszi Gát Kft.-ben. Az március 14-én derült ki, hogy Tiborcz cége, a BDPST Capital Zrt. már alá is írta az üzletrész-adásvételi szerződést a Diófa Alapkezelőt tulajdonló Tarragona Holding Zrt. megvásárlásáról.

Tiborcz István a Diófa megszerzésével most betársul Garancsi István és Hernádi Zsolt mellé a Kopaszi Gát Kft.-ben. Ahogy arra a 444.hu cikke is emlékeztet: Garancsi István, a miniszterelnök barátja vette meg a Kopaszi-gátat. Ez a legnagyobb budapesti ingatlanfejlesztés, ahol a Mol is tornyot épít.

