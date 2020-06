Törvényben garantálnák az éttermek ingyenes teraszhasználatát a nyár végéig

Az igazságügyi bizottság módosítója azt is kikötné, hogy az önkormányzatok utólag nem szedhetik be a pénzt az üzletektől.

A kérdés tisztázása érdekében a kormányhivatalhoz fordultak, ahonnan azt a tájékoztatást kapták, hogy a rendelet szerint kell eljárniuk - számolt be erről honlapján az erzsébetvárosi önkormányzat, amely jelezte, hogy a kormányhivatal állásfoglalása szerint fognak eljárni, és nem szednek közterület-használati díjat a teraszok után.

E csomaghoz adott be az igazságügyi bizottság módosító javaslatokat, melyek közül az egyik a közterület-használat ingyenességéről szól, fenntartva annak határidejét a rendeletben korábban rögzített szeptember elsejéig, egyben kikötve, hogy ezt az összeget később sem követelhetik az önkormányzatok.

Erre az adja meg a lehetőséget, hogy a kormány a veszélyhelyzet lefújására, egy füst alatt pedig a rendkívüli jogrend alkalmazására adott felhatalmazás visszavonására készül. Már a parlament előtt van az erről szóló javaslat, továbbá egy másik, amelyik a veszélyhelyzet alatt hozott, továbbra is szükségesnek tartott intézkedéseket ülteti át a törvényekbe. (A veszélyhelyzet alatt hozott kormányrendeletek ugyanis hatályukat vesztik a rendkívüli felhatalmazás visszavonásával.)

A tudósítások szerint az élet beindult a vendéglátásban, a Balaton környékén kifejezetten erős szezonnyitásról számolnak be a tulajdonosok, de a fővárosi kocsmákba, éttermekbe is kezdenek visszatérni a vendégek. A kormány azonban semmit nem akar a véletlenre bízni, ezért a parlament igazságügyi bizottsága segítségével törvénybe fogják átültetni a májusi rendeletben foglaltakat.

Időközben lényegében minden korlátot feloldottak, amelyek a vendéglátást nehezítették, ma már a belső tereket is lehet használni, annyi előírás van, hogy a felszolgálóknak maszkot kell viselniük, az asztaltársaságoknak pedig be kell tartaniuk a 1,5 méteres távolságtartási szabályt.

Ezzel ugyanakkor a területek tulajdonjogával rendelkező önkormányzatokat károsították meg, amelyek már így is a bibliai 10 csapást kénytelenek elszenvedni , gondoljunk csak a gépjárműadó elvételére, vagy a szolidaritási adó emelésére.

Az enyhítések első szakaszában, május elején aztán ezek a helyek is elindulhattak bizonyos megkötésekkel. Vendéget továbbra sem fogadhattak az üzlethelyiségen belül, de ha volt teraszuk, oda már le lehetett ülni egy sörre, körömpörköltre. A kitelepülés megkönnyítését, az üzlet beindítását szolgálta a kormány intézkedése, amellyel szeptember elsejéig - vagyis a nyári, főszezon végéig - díjmentessé tették a közterületek használatát.

A kormány május elején rendelkezett arról, hogy az éttermek, kocsmák, presszók díjmentesen használhatják a közterületeket, ezzel is kompenzálva az üzleteket a járványhelyzet káros gazdasági hatásai miatt. A vendéglátás nagyon megszenvedte ezt az időszakot, kezdetben legfeljebb elvitelre nyújthatták konyhai szolgáltatásaikat, de vendégeket sokáig nem fogadhattak.

Egyelőre csak kormányrendelet írja elő az önkormányzatok számára, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel szeptember elsejéig nem szedhetnek közterület-használati díjat a vendéglátó üzletektől, de egy parlamenti bizottsági módosító javaslat törvénybe is foglalná ezt a szabályt .

