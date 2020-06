Túléli az autógyártás a járványt?

Bár a magyar járműgyártás az utóbbi években komoly sikertörténet volt, ez most megtorpanni látszik. A járvány miatt előbb a gyártósorok álltak le, majd a vevők is eltűntek, így az értékesítés is lenullázódott. Rövidtávon ez óriási problémákat okoz, a helyzet viszont talán nem olyan tragikus, mint amilyennek tűnik.