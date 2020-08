TV2: járvány ide, járvány oda, máris megkeverik a kártyákat

A tavaszi időszakot teljesen fejre állította a koronavírus járvány, majd júniusban és júliusban ismétlésre váltottak a nagy kereskedelmi csatornák. A nyári szünet viszont idén rövid lesz, hiszen már most jönnek az első őszi műsorok. A TV2-nél közben nagyon megkeverik a kártyákat.

Az év elején viszonylag kiegyenlített volt a küzdelem, de a kereskedelmi célcsoportban (18-49 évesek), főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub némileg jobban szerepelt,mint a TV2. A járvány hatása viszont elég sok mindent felülírt, így a tévék programstratégiáját is. Az RTL Klub ugyanis látva a reklámpiac visszaesését, takarékos üzemmódra váltott, és egy rész után például leállították A Tanár című sorozatot, és az előzetesen várt sajátgyártású műsorok közül a Konyhafőnököt sem kezdték el vetíteni. Készültek ugyan "karanténműsorok", azokon viszont érződött a spórolás, így vélhetőleg ez is közrejátszott abban, hogy április második felétől a megszokotthoz képest gyengébb számokat ért el a csatorna. A nyár első két hónapjába sem feszültek bele, hiszen egy-két üde színfolttól eltekintve, - mint a Cápák között, - csak ismétléseket sugároztak.

A TV2 ezzel szemben normál üzemmódban működött a karantén alatt is, hiszen amíg lehetett, elnyújtották az Exatlon Hungaryt és a Nicsak, ki vagyok - A rejtélyek színpada is jóval tovább ment, mint annak párja (Álarcos énekes) az RTL Klubon. Ennek köszönhetően a TV2 a második negyedévben simán felülmúlta a versenytársát, még az RTL Klub által preferált célcsoportban és idősávban is.

Visszatérnek a húzóműsorok

Hiába engedte el a késő tavaszi, kora nyári időszakot az RTL Klub, arra lehetett számítani, hogy az őszi időszakban megint mindkét nagy csatorna erős kínálattal készül. A meglepetést igazából az okozta, hogy ezzel nem várták meg a szokásos augusztus 20-a körüli időszakot, amikorra általában az emberek hazatérnek a nyaralásból, hanem már a hónap elején mindkét csatorna belekezdett. Abból a szempontból persze van logika a lépésben, hogy a járvány nagyon sok szempontból új helyzetet teremtett, hiszen sokan voltak, akik tavasszal felhasználták a szabadságuk jelentős részét, illetve az is fontos, hogy az előzetesen betervezett nagy sportesemények (Foci-EB, Olimpia) elmaradt, ami miatt nem kell kalkulálni ezeknek a közönség elszívó hatásával.

Az is indokolja persze az augusztusi indulást, hogy lendületből tudnak belemenni egy magasabb nézettségi bázisról az őszbe, vagy szeptemberben kell újraépíteni a közönséget. Ráadásul – információink szerint - a most képernyőre kerülő műsorokat részben vagy egészben már rögzítették, így a felvételekkel most nem kell bajlódni.

A megszokott zsűrivel tér vissza a Konyhafőnök (Fotó: RTL Klub) A megszokott zsűrivel tér vissza a Konyhafőnök (Fotó: RTL Klub)

Ennek megfelelően mindkét nagy kereskedelmi csatorna elindította augusztus 3-án a főzős vetélkedőjét. Az RTL Klub annyit csavart az eddig megszokotthoz képest, hogy a jelentkezők „bénázásával” indítanak, vagyis az eddig még sosem látott casting epizódokkal. Ezt a csatorna úgy harangozta be, hogy hatalmas kiborulásokkal, botrányokkal, megható és vicces pillanatokkal tér vissza a népszerű gasztro reality, A Konyhafőnök. A promóciós videókban pedig láthatunk összeomló valóságshow hőst és olyan jelöltet is, aki azzal kezdett, hogy beszólt a zsűriből Fördős Zének. Az X-Faktor esetében a casting műsorok szinte verhetetlenek voltak a káröröm jegyében a döntő nézettségével vetélkedtek ezek az epizódok, így érthető az RTL újítása.

A TV2 ezzel szemben az új évadban a celebekre építi a konkurens műsorát, a MasterChef VIP-et. A konyhapult mögé áll többek között Gregor Bernadett, Cseke Katinka, Gáspár Evelin, Stohl András, Győrfi Pál, Liu Shaolin Sándor és Kautzky Armand is, így mindenképpen lesznek színes egyéniségek. A műsorvezető Ördög Nóra lesz, akinek rutinból le kell tudni nyomni egy ilyen műsort, ellenben nagy kérdőjel lesz az új összetételű zsűri. Ebben Pintér Katalin, a Gerbeaud étterem tulajdonosa, Győrffy Árpád, a Four Seasons Hotel Gresham Palace executive chefje, és Farkas Richárd, az őriszentpéteri Pajta konyhafőnöke, a Dining Guide Az Év Ifjú Séftehetsége díjat elnyert séfje került be. Az első adások után kiderül, hogy az is, hogy a zsűrit mennyire tolják reflektorfénybe.

A TV2 gyorsan megkeverte a kártyákat

Az eredetileg meghirdetett rend szerint a Tények és a Tények Plusz után még betette a Hegyi Doktor című sorozatot. A gasztro reality után pedig A Piramis ismétlése fél 11-es sávban ment volna. Mielőtt azonban elkezdődött volna ez a műsorrend a TV2 gyorsan csavart egyet rajta, augusztus 3-án ugyanis 19:30-kor visszatért az Egyszer volt Budán Bödör Gáspár. A TV2 nem közölte, hogy ez a május elsején bemutatott első rész, esetleg új epizód. Ugyanakkor, mivel hétfőn Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója egy sajtótájékoztató azt jelezte, hogy a vígjáték sorozat szeptember 5-én folytatódik, ezért szinte biztos, hogy ismétlést láthatunk majd. A hét második felében viszont a Hegyi Doktor lesz látható. Ám mielőtt a nézők megszokhatnák ezt műsorrendet, jövő hétfőtől kiveszik a német sorozatot, és 19.40-től kerül adásba a MasterChef VIP.

Bödörék beköszönnek, aztán augusztus végétől rendszeresen jönnek (Fotó: TV2) Bödörék beköszönnek, aztán augusztus végétől rendszeresen jönnek (Fotó: TV2)

Hogy a nézőkben ne alakulhasson ki rutin, arról is gondoskodnak, augusztus 24-től ugyanis ismét új műsorrend lesz a csatornán. Ekkor fog ugyanis visszatérni a TV2 Csoport napi sorozata, a Mintaapák. A napi sorozat vadonatúj részekkel és megújult szereplőgárdával érkezik a képernyőre. (Ahogy arról korábban beszámoltunk gyakorlatilag teljes sorcserét hajtottak végre a főszereplők esetében.

Ez ugyanakkor nem minden, hiszen augusztus végén nem csak ez változik. A műsorrend szerint ugyanis hétköznap esténként a Tények Plusz után jön a Mintaapák, majd a fikciós sorozatot egy vadonatúj gasztroműsor követi. A Love Bistro tizennyolc sztárpár és két séfet sorakoztat fel, különlegessége lesz, hogy nem csak a recepteké, hanem a párkapcsolatoké lesz a főszerep, ugyanis a párok közötti együttműködés, és a munkamegosztás legalább olyan fontos szerepet kap majd, mint a feladatok kivitelezése, mindez igazán könnyed, humoros formában, ígéri a TV2. A műsorban az egyik sztárséf az a Bernáth József lesz, aki számára nem ismeretlen a tévés szereplés, hiszen korábban az RTL-en futó Konyhafőnökben is szerepelt a zsűri tagjaként. Mellette Baracskay Angéla cukrászséf lesz mond majd ítéletet a versenyzők munkájáról.

A hétvégi kínálat is körvonalazódik a TV2 esetén, hiszen augusztus 30-án ismét műsorra kerül a Sztárban sztár. Tavaly a műsor különleges változatot kapott, amikor nem celebek, hanem amatőrök szerepeltek benne. Most viszont a klasszikus változat tér majd vissza, amikor ismert előadók szerepelnek a műsorban.

Ezt kínálhatja az RTL Klub

Az RTL Klub még nem tette közzé, hogy milyen lesz a műsorrend, az viszont már korábban kiderült, hogy több sikeres műsor forgatása is folyik, amelyek idén képernyőre kerülnek. Így biztosan jön majd a Drága Örökösök következő évada, és készül A mi kis falunk folytatása is.

Jöhet vissza A mi kis falunk (Fotó: RTL Klub) Jöhet vissza A mi kis falunk (Fotó: RTL Klub)

Az is ismert, hogy 2020-ban is lesz Nyerő Páros az RTL Klubon, a műsort állítólag már felvették és ősszel műsorba kerül. A csatorna korábban azt is jelezte, hogy az elmúlt évekkel ellentétben idén nem lesz X-Faktor, ami a járványhelyzet miatt persze nem meglepő, helyette várhatóan az Álarcos énekes lesz a csatorna nagyszabású programja, amit műsorra tűznek.

Az ugyanakkor szinte biztos, hogy az augusztus elején elindult gasztroműsorok meg fogják mozgatni a közönséget, és a nyáron látott 7-8 százalékos közönségarány mindkét nagy csatornán jócskán felfele fog kúszni. Nem okozna meglepetést, ha mind az RTL Klub, mind a TV2 10 százalékos arány fölé kerülne. Az előzetes programstruktúra alapján augusztus végén pedig újabb ugrás jöhet és a 12-15 százalékos közönségarány tűnik reálisnak mindkét csatorna számára főműsoridőben a 18-49-es korcsoportban.