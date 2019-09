Új csokit fejlesztettek ki, mely gyártása 70 százalékkal kevesebb a hulladékot termel

A WholeFruit csokoládégyártó módszer nem csak a kakaóbabot, de az egész kakaógyümölcsöt hasznosítja. A Mondelez a héten már be is mutatja az ezzel az eljárással készült, új termékeit az USA-ban.

Új csokoládégyártó eljárással rukkolt elő a svájci Barry Callebaut cég, mely az egész kakaógyümölcsöt hasznosítja, és ezáltal nagyban csökkenti a megtermelt hulladékot a hagyományos csokigyártással szemben. A WholeFruit-nak keresztelt új csokitípus ezen a héten az USA-ban már be is mutatkozik.

A hagyományos csokoládégyártás során a kakaógyümölcsből csak a kakaóbabot hasznosítják, a többi részt kidobják. A gyümölcs nagyjából 70 százaléka végzi így a kukában, pedig ezek a hulladéknak ítélt részek is hasznosíthatók. A svájci cég állítása szerint az új eljárással a gyümölcs 100 százalékát dolgozza fel.

Az új csokifajta ízét a gyártó gyümölcsösebbnek ígéri. A korábban kidobott gyümölcshéjat, gyümölcshúst, gyümölcslét a közleményük szerint a csoki mellett italok, smoothiek, desszertek és péksütemények magas minőségű összetevőjeként lehet hasznosítani.

A WholeFruit csoki több szempontból is beletalál a korszellembe: egyrészt a csokoládé dráguló világpiaci ára is afelé hajtja az ipart, hogy minél több hasznot sajtoljon ki a felvásárolt gyümölcsből, másrészt a vásárlók körében is megnövekedett a természetesebb összetevőkből készült csemegék és a hulladéktermelés visszaszorítása iránti igény is. Az új csoki jó pozícióban van ahhoz, hogy mindhárom kapuba bevágja a ziccert.

Hogy ez a gyakorlatban is sikerül-e, az hamarosan kiderül. A Barry Callebaut a csokiipar legnagyobbjainak szállít be, partnere a Nestlének, a Hersheynek, az Unilevernek és a Mondeleznek is. Utóbbi csokimammut még a héten piacra is dobja a WholeFruit eljárással készült csokoládéit a CaPao brand alatt. Az új csoki európai bevezetése is tervben van, de egyelőre a regulátorok rábólintására vár.

Emlékezetes, hogy idén nyáron a Nestlé előrukkolt saját csokiipari újításával. Az ő saját eljárásuk során is a hulladékot csökkentették: hozzáadott cukor nélkül kezdtek el csokit gyártani úgy, hogy a kakaógyümölcs kakaóbabokat körbevevő, fehér színű, kocsonyás és édes részét porították, és azt adták a csokihoz külsős cukor helyett.

