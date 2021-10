Végelszámolták Tiborcz István egykori cégét, az Eliost

Az RTL Híradó értesülése szerint végelszámolás alá került a korábban Tiborcz István résztulajdonában is lévő Elios Zrt. Ezt hétfő este közölték.

Az Elios botrányával lapunk is többször foglalkozott. Megírtuk, hogy Orbán Viktor veje a 2009-es alapítástól éveken át az egyik vezető tisztségviselője és egy ideig a résztulajdonosa is volt. A társaság sokmilliárd forintos forgalmát jelentős részben a különféle közbeszerzéseknek köszönhette, ezek közül pedig kiemelkedett az uniós forrásokat is tartalmazó közvilágítási beruházás-sorozat.

Több településen is maradt a homály, ahol az Elios dolgozott (fotó: pixabay.com) Több településen is maradt a homály, ahol az Elios dolgozott (fotó: pixabay.com)

A Direkt 36 annak idején arról adott hírt ezzel összefüggésben, hogy kifejezetten az Eliosra írták ki a pályázatokat, más cég szinte nem tudott megfelelni a követelményeknek.

A 444.hu utalt arra, hogy "az EU csalás elleni hivatala, az OLAF 2018-ban súlyos szabálytalanságokat talált a projekt körül (közbeszerzési csalás és esetenként a szervezett bűnözés gyanúja is felmerült), miközben a magyar hatóságok vizsgálódgattak, de érdemben nem piszkálták az ügyet."

A lap emlékeztet: az Elios-ügyet azzal zárta le a kormány, hogy az Elios közvilágítás-felújítási projektjeit végül nem EU-s forrásból, hanem a magyar költségvetésből finanszírozzák. Vagyis nem adták le az eliosos számlákat, így lényegében nem volt EU-s támogatás. 13 milliárdot nem uniós támogatásból, hanem a magyar adófizetők pénzéből fizettek ki. Ezzel pedig megakadályozták, hogy az uniós támogatások felett őrködő OLAF tovább vizsgálódjon az ügyben, nekik a magyar költségvetéshez már nincs közük, az ottani szabálytalanságok már a magyar ügyészségre tartoznak, ahol ugye nem találtak szabálytalanságot - fűzte hozzá a lap.