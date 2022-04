Brutálisan drágulhat a hús a hazai boltokban

"Mi jöhet még?" Ezzel a címmel kezdte a húsiparról szóló összefoglalóját Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón. Ebből már lehetett sejteni, hogy nem csupa jó hírről fog nekünk beszámolni - és így is történt. Előadásának végén még egyszer hangsúlyozta a helyzet drámaiságát, egy Munch-képpel szemlélteve, hogy minden nap számít!

Az elmúlt két évben a pandémia miatt, az utóbbi egy hónapban pedig a háború miatt olyan mértékben ugrott meg a különféle alapanyagok és az élő sertés ára, valamint más költségek, mint az energia és a munkabér, hogy azt már nagyon nehezen, vagy sehogy nem lehet érvényesíteni a fogyasztói árakban. Ez pedig előbb-utóbb drámai helyzetet eredményez. Bozótharcnak néz elébe az ágazat, ha nem történnek áremelések. Már a járvány alatt idején is utolsó tartalékát élte fel az ágazat, jelenleg az előttünk álló fél évre is nehéz tervezni.

Elképesztő változások előtt állunk a húsiparban is. Fotó: MTI/EPA/Vickie Flores Elképesztő változások előtt állunk a húsiparban is. Fotó: MTI/EPA/Vickie Flores

Tavaly az élelmiszeripar termelésének volumene 8,9 százalékkal növekedett, míg az iparé majdnem 9,3 százalékkal. A húsfeldolgozás és tartósítás ágazat, valamint a húskészítmény gyártás teljesítménye is 13 százalékkal növekedett, ami elsősorban a bázishatásnak köszönhető. Ezek a százalékok bíztatók, de annak tudhatók be, hogy 2020 nem volt éppen egy sikeres év.



Ezen belül a húsipar teljesítménye nagyobb mértékben növekedett, mint az élelmiszeriparé. A húsfeldolgozás és tartósítás ágazat, valamint a húskészítmény gyártás teljesítménye is 13 százalékkal nőtt, ez szintén a bázishatásnak tudható be.

Az elmúlt három évben a szokásostól eltérő szélsőséges árhullámzás volt tapasztalható, miközben a magyar átlagár gyakorlatilag teljesen lekövette az EU-27 átlagát. 2019-ben közel 50 százalékos volt az éven belüli áremelkedés, míg 2020-ban 30 százalékos csökkenés ment végbe, 2021-ben az év eleji 25 százalékos növekedés után folyamatosan csökkent az élősertés ára. De az elmúlt hetek árrobbanása egészen új helyzetet teremt. Kevesebb, mint 2 hónap alatt több mint 60 százalékkal nőtt a német jegyzés, amit a magyar sertésár is követ.



Jelenleg úgy tűnik az élősertés árának csökkenése a közeljövőben nem várható. A legfontosabb termelési tényezők önköltsége a húsipar számára is növekszik, ilyenek az energiaköltségek, munkabér, logisztika, csomagolóanyagok. A sertéshús és húskészítmények átadási, így fogyasztói árának is növekednie kell, különben a húsipar veszteségessé válik.



Az, hogy drágának találjuk a húskészítményeket, sokszor csalóka, hiszen a magyar átlagkeresetek az EU csatlakozásunk óta lényegesen nagyobb mértékben növekedtek, mint a húsárak – húzta alá Éder Tamás, összehasonlítva a bruttó havi átlagkeresettel és más termékek fogyasztói áralakulásával 2004 és 2021 között. Ez persze nem vigasztalja a fogyasztót, főleg ha nyugdíjas, és bevételeinek alakulása nem is hasonlítható az átlagkeresetek növekedésének mértékéhez – teszi hozzá az újságíró.



Az önköltségnövekedés értékesítési árakba történő beépítése a következő időszak legnagyobb kihívása - emelte ki a szövetség elnöke. A kiskereskedelmi láncok ellenállása az önköltségek elismerése és a fogyasztói árba történő beépítése ügyében súlyos következményekkel járhat.



Minden nap számít! A húsipar szereplőinek többsége esetében ugyanis nem áll rendelkezésre tartalék. Bármennyire is fájdalmas, a fogyasztó felé a termékek valódi önköltségét meg kell jeleníteni – jelentette ki Éder Tamás.

Mi lehet a felpörgő élelmiszerinfláció okozta problémákra való várható reakció? Fogyasztáscsökkenés és termékdualizálódás, azaz a prémium, drága és az olcsó termékek szegmensének erősödése. Azt sem tagadta a szakember, hogy várhatók bizonyos minőséggyengítési folyamatok, egyes termékek esetében például helyettesítő utánzatokkal, imitátumokkal, mint amilyenek a különféle feltétek, rudacskák, pálcikák. Ugyancsak várható az olcsó tömegtermékek importjának erősödése. Hogy miként lehet olcsó a húsipari termék, ha külföldi? Ahol magasabb a munkabér és az árut még ide is kell szállítani? Nos, bármily furcsa, de ez is előfordulhat, ráadásul úgy, hogy haszon van az üzleten.

Ami a legelgondolkodtatóbb, hogy a húsipar jövedelmezősége – potenciálisan - éppen akkor csökken, amikor a fejlesztések végrehajtására lennének források.