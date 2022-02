Az államadósság nagy, de a közöltnél is nagyobb

Spoiler: nem azt sugallják az alábbiak, hogy a hivatalosan kimutatott magyar államadóssági számot kozmetikáznák, noha kívülről mást nem is tehet az ember, mint elfogadja a közölt adósságadatot. Az adósság viszont valóban nagy, és a kibontakozott folyamatok miatt további adósságnövekedés fenyeget minket, amint arról még szó lesz. Amivel viszont kevesen számolnak: a kimutatott, lekönyvelt, statisztikába beírt ún. explicit adósság mellett létezik az államnak olyan tartozása, amelyet nem publikál a Pénzügyminisztérium, nem tesz közzé az Államadósság Kezelő Központ, és mégis van.

Ez az ún. implicit államadósság. Ennek legnagyobb tétele a társadalombiztosítási elvű nyugdíj:

a mostani nyugdíjalapba járulékot befizető aktív korú polgár abban a tudatban teljesíti befizetési kötelezettségét, hogy amikor odajut, maga is kap majd nyugdíjat – már ha egyáltalán megéri azt a kort. Hogy az állam mennyivel tartozik neki, az már nincs kőbe vésve, csak a mostani szabályokat és ígéreteket ismerjük. Ezért is ’implicit’ ez a tartozás. De nagyon is létezik, demográfiai okok is hozzájárultak a növekedéséhez, de az Orbán-kormány 2011-es emlékezetes döntése is. 2011-ben a kormányzat a 3 millió tagot számláló kötelező magán-nyugdíjpénztári rendszert lényegében felszámolta, de legalábbis töredékére zsugorította; ennek során 3000 milliárd forint vagyont vett magához, és annak fejében az állami nyugdíjrendszerbe átterelt tagoknak teljes állami nyugdíjat ígért. Meg mást is: személyes számlát, hogy lehessen kalkulálni a várható nyugdíjjal; ebből máig sem lett semmi. A lényeg azonban az, hogy a mindenkori állami költségvetésnek van itt egy olyan nagy tétele, amely minden egyes évben fel fog merülni, és az is elég jól előrelátható, hogy egy csökkenő lélekszámú és előnytelen kormegoszlású társadalomban az állam által fizetendő teher, amelynek jogosságához nem fér kétség, folyamatosan növekedni fog.