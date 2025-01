Bod Péter Ákos: Találgatások Trump gazdaságpolitikájáról – és a magyarról

Kapcsolódó cikk Bod Péter Ákos: Rossz hír is jöhet Amerikából Magyarországnak Ha felgyorsul az Egyesült Államok adósságnövekedése, akkor annak levét a magasan maradó nemzetközi kamatszint miatt az adós országok, mint a miénk issza meg.

Esetleg nagy amerikai befektető lép be a magyar piacra immár kellő politikai hátszéllel? Ez sem egészen így megy az amerikai magántulajdonú cégekkel. De még ha védelmi, űrkutatási vagy hasonló iparágban politikai támogatással kialakulna is valamiféle jelentősnek mondható együttműködés, annál bizonyára szigorú előfeltétel lenne az itteni kínai, orosz stratégiai jelenlét megszűnése.

Lehet-e az olcsóbb hitel, mint amit a világpiacról kénytelen drágán felvenni a magyar állam? Az EU-pénzek fokozatos kiesése, a piaci hitelek drágasága mellett az segítség lenne az államháztartásunknak. Ilyen ügyekben a Treasury az illetékes, kétpárti támogatás is kellene hozzá minden bizonnyal.

De ez lehet taktika is. Könnyen megeshet, hogy egy újabb kanyarban valóban jönnek a kínai termékekre vonatkozó újabb vámok, sőt Trump rákényszerítheti Europát például a kínai informatikai függés felszámolására.

És ez csak egy a magyar gazdaságra leselkedő lehetséges veszélyekből. A már megválasztott amerikai külügyminiszternek Kínával kapcsolatos nézetei elég világosak. Egyelőre a kínai termékek vámjai vonatkozásban nem történt bejelentés: az első vámemelési körből ezek szerint kimarad az amerikai külkereskedelmi deficit legfőbb okozója (Németország a második, termékeiben nem kevés magyarországi eredetű komponenssel…). Sőt figyelemre méltó, hogy Trump, aki a kínai biztonsági veszéllyel kampányolt éveken át, most éppenséggel feloldotta egy időre a TikTok amerikai működésének betiltását.

Az energiabeszerzési átállás komoly terhet ró Magyarországra. Akkor is nagy lenne a számla, ha az energiafelhasználásunk mérséklődne – de nem mérséklődik. Sőt az a fura újraiparosítási kampány, amelyet az Orbán-kormányok folyamatosan képviselnek 2010-től, eleve növeli az energiaimportot, annak ellátási és árbeli kockázataival együtt.

Trump már első elnöksége idején bemutatta, hogy a hatáskörébe tartozó ügyekben impulzívan dönt. Most pedig az amerikai belpolitika hirtelen fordulata révén az általa vezetett adminisztráció ritka nagy mozgásszabadságot élvez a törvényhozás két ágában, az alkotmánybírósági funkciót ellátó legfelsőbb bíróságban kialakult politikai-személyi viszonyok következtében. Sokkal kevesebb a fék, gyengébb az ellensúly, mint az előző elnöki ciklusa idején. Ha tehát van Trumpnak gazdaságpolitikája, annak a megvalósítása jóval könnyebb, mint volt az első elnöki ciklusában, legalább két évig, amíg jönnek a félidős választások. Sőt az is megeshet, hogy a váratlanul nagyarányú vereség nyomán a Demokrata Párt addigra sem képes összeszedni magát, hacsak Trump elnöki működésének idővel felgyülemlő kudarcai nem segítenek – de ez már spekuláció.

Csakhogy most valóban nem szokásosak a viszonyok, sem az érintett szereplők.

A magyar hivatalosságoktól a hatalomközeli celebekig felszabadult lelkesedéssel fogadták novemberben Trump választási győzelmét, az elnöki beiktatás napját pedig különösen vidáman ünnepelték. Nekik volt okuk. A megelőző négy év demokrata kormányzata idején hűvös, időnként feszült volt a kormányközi viszony. Rogánnak a Magnyitszkij-listára tétele pedig világos üzenetnek tekinthető. Bizonyos, hogy ha a Demokrata Párt marad a kormányon, mára hosszabb lenne a lista. Most viszont egészen mások a várakozások a kormánykörökben.

