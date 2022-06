Miért (nem) véd az euró az infláció ellen?

Abban nincs meglepő, hogy egész Európában megugrottak az árak. Világjelenség ez, az Egyesült Államokban is rég látott magasságokba szaladt fel az előző évhez mért inflációs mutató, pedig nettó energiaexportőr országról van szó, amely emellett egy sor mezőgazdasági termékben is kiviteli többletet mutat fel. A helyzet valóban rendkívüli, mivel olyan éveket követ a mostani árhullám, amelyek alatt rengeteget cikkeztek a deflációs veszélyről – most pedig annak éppen az ellenkezője fenyegeti a világ fejlett országait, és még inkább a kevésbé tehetőseket. Európa az alapélelmiszerekben önellátó, de energiában nem, így valóban nem lehet csodálkozni azon, hogy a 2020-as nagy leállást követő újraindulásban meglódultak az árak általában, az energiaárak különösen. Majd pedig az orosz invázió nyomán újabb lendületet vett az infláció.

Az mégis figyelemre méltó, hogy az áremelkedés mértéke milyen nagymértékben különbözik Európában. Most, hogy a magyar fogyasztói árindex májusban átlépte a 10 százalékos mértéket, akik nem akarják dramatizálni a helyzetet, utalhatnak arra, hogy hiszen a szomszédos Szlovákiában is nagy az infláció üteme, pedig náluk az euró a fizetési eszköz. Valóban, az előzetes májusi árindex a megelőző év májusához képest 11,8 százalék volt északi szomszédunknál, amint ez látható az Eurostat nemrég közzétett (még nem végleges) májusi inflációs statisztikájából. Volt, aki nemcsak rácsodálkozik az adatra, de azt is megjegyzi, hogy lám az euró használata nem véd meg az inflációtól. A horvátoknál, bolgároknál, ahol most térnek át az euróra, különösen aggasztóan hangozhat, hogy a közös európai valuta milyen sokat veszít az értékéből.

Legalább is első ránézésre így látszik a helyzet. A balti kis országokban még a szlovákiainál is nagyobb az inflációs ütem, Észtországban egyenesen 20 százalékkal haladja meg a májusi árszint a tavalyit, pedig eurójuk van.