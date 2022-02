Román gazdasági csoda? Az nincs, de van haladás

Sokan felkapták a fejüket a hírre, hogy a lakossági fogyasztás szintjét tekintve Magyarország az EU tagállamai közül csak Bulgáriát tudta megelőzni a 2020-as Eurostat adatok szerint. Azóta sem változhatott a sorrend. Hogy az unión belül a legtöbb országban nagyobb anyagi jólétben él az átlag polgár, mint minálunk, nem lephetett meg senkit. De a hírből az is következik, hogy még Románia is lehagyott minket az egy főre jutó fogyasztásban, ami azért erős mondás.

Keleti szomszédunk különben gyakran előkerül a gazdasági hírekben, az utóbbi évek gyors növekedése miatt. A magyar közvélemény korábban mindig Ausztriára tekintett a nemzetközi összehasonlítások során, majd kénytelen volt a realitásokat elfogadni, és a visegrádi országokat tenni meg viszonyítási alapnak, ám most mind gyakrabban kényszerül keletebbre is kitekinteni. Mi is nézzük meg itt, hogy tényleg történt-e román gazdasági csoda!

De ehhez előbb egy másik ügyre is rá kell pillantanunk annak ismeretében, hogy az egy főre jutó GDP biztató alakulásával rendszeresen dicsekszik a magyar kormány, azt saját érdemének könyveli el. Itt adódik egy nyilvánvaló ellentmondás: ha a GDP jól méri a gazdasági realitásokat, akkor miként lehetünk lemaradva a fogyasztás terén? Ha tényleg jó a nemzetgazdasági teljesítményünk, hogyan kerülhet elénk egy híján az összes többi ország a fogyasztásban, amely a bruttó hazai terméknek a legnagyobb tétele?!

A különböző valutában elszámolt, egymástól különböző hazai árszint mellett mért nemzetgazdasági teljesítmények összehasonlítása nem egyszerű. A fenti adatsortól némileg eltérő eredményeket adna a helyi árszintet figyelembe vevő (vásárlóerőparitásos) összemérés; abban a magyar, román adat némileg feljebb, a szlovák adat lejjebb mozdulna. Az alaphelyzet azonban nem változna meg: a gazdasági fejlettség szokásos mércéjeként használt „egy főre jutó bruttó hazai termék” a helyünket a lengyel-szlovák szint környékén jelöli ki, érezhetően elmaradva a cseh, szlovén, balti szinttől, reménytelenül leszakadva a történelmi összevetésben szereplő német, osztrák mércétől.