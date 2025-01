Az egyik leggazdagabb magyar is nyert az OKFŐ közbeszerzésén

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A helyszíneken sajátosságaitól függ, hogy a már meglévő CT- vagy MR készülékeket lecserélik, vagy vadonatújakat szereznek-e majd be.

A feladat specialitása abban áll, hogy a nyertes cégnek figyelembe kell vennie, az egyes egészségügyi létesítmények mikor tudják az ellátást a gép telepítéséhez szükséges időre átszervezni. A tervezési feladat részeként el kell készíteni a CT telepítési helyszíneken a sugárvédelmi tervdokumentációt, illetve az akadálymentesítés terveit is.

A gyorsított közbeszerzési eljárásra azért volt szükség, mert 2025 novemberéig a 44 helyszín kivitelezési terveknek legkésőbb 2025 januárjáig rendelkezésre kell állniuk, és a kivitelezés alatt az egészségügyi ellátást is biztosítani kell.

Sok magánegészségügyi szolgáltató lesokkolódott az CT- és MR-gépek államosításának a hírétől, ám most úgy tűnik, jóval kevesebb készülékről van szó, mint azt eredetileg gondolták.

Az OKFŐ szeretné ütemezetten megvalósítani a CT és MR berendezések eszközparkjának megújítását, valamint a magánszolgáltatók által nyújtott szolgáltatások kiváltását. Ezért elindult a CT és MR berendezések cseréjére vonatkozó program, mely keretében az OKFŐ országosan 44 darab készüléket szerez be. Az eszközbeszerzések folyamatban vannak, a szerződéskötéstől a beszállítóknak 150-180 napja lesz az adott berendezés leszállítására. A berendezések cseréjéhez a jelenleg rendelkezésre álló területeket részben vagy teljesen átalakítják, tekintettel arra, hogy a meglévő helyszínek a jogszabályban foglalt minimumfeltételeket nem elégítik ki, illetve a területek (60-100 négyzetméter nagyságú) meglévő hűtési/szellőzési rendszereit autonóm rendszerekre kell átépíteni, melynek kivitelezését az eszközbeszerzéstől függetlenül fogja az OKFŐ elvégeztetni.

Jelenleg a CT- és MRI-vizsgálatok egyharmadát végzik magáncégek, méghozzá kétféle módon. Vagy úgy, hogy a kórházakban, szakrendelőkben saját, erre kialakított részlegük van, ahova az állam beutalja a betegeket, vagy úgy, hogy kórházon kívüli magánrendelőket működtetnek, és oda utalja be a pácienseket az állami egészségügy.

A törvénymódosítás miatt összesen 44 darab készüléket (30 darab CT és 14 darab MR) vásárol a kormány, és az eszközök miatt tervezési és kivitelezési munkálatokra van szükség. Erre adott megbízást az OKFŐ 710 millió forint értékben a TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.-nek, valamint az MFDS Kft. -nek.

Nagy port kavart 2023 júliusában, hogy a költségvetési törvénybe az utolsó pillanatban csempészték be azt a módosítást, amely a CT és MR-gépeket regulázza meg.

Egy új rendelkezés miatt CT- és MRI-gépeket szerez be az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), és az ezzel járó kivitelezési munkákra találta meg a kormányközeli kivitelezőt. A nagy felháborodást kiváltó új szabály szerint tb-támogatottan diagnosztikai célból 2024. november 1-jétől, ellátási érdekben legfeljebb 2025. november 1-jétől csak állami intézmény végezhet képalkotó vizsgálatokat – emiatt szükségesek a kórházi átalakítások.

