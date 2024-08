A titokzatos művész, aki az éj leple alatt dolgozik és dollármilliókat keres

A szatirikus társadalomkritikájáról és jellegzetes ábrázolásmódjáról ismert brit graffitiművész és aktivista, Banksy munkásságát világszerte hisztérikus érdeklődés övezi. A művészt azoknak sem kell bemutatni, akik nem mozognak otthonosan a graffiti és street art világában, Banksy neve ugyanis az elmúlt két évtizedben fogalommá vált. A személye körüli hype-ot növeli a tény, hogy kezdetektől fogva következetesen kerüli a nyilvánosságot és óvja személyazonosságát. Éppen ezért kültéri alkotásait az éj leple alatt fújja fel a kiszemelt városi felületekre: falakra vagy éppen hidakra. Ennek ellenére vagy pont ezért rajongótábora mára sokmilliósra duzzadt. A "kemény mag", a leghűségesebb Banksy-fanok többszáz kilométert is képesek utazni azért, hogy egy-egy új alkotását személyesen is lecsekkolhassanak és fotózhassák.

Egy eredeti Banksy értékét jelzi, hogy mekkora közfelháborodást váltott ki London-szerte, amikor néhány napja egy maszkos férfi taggelte, vagyis lefújta a művész új alkotásainak egyikét, a londoni állatkert falára festett orrszarvút, ami az utcán elhelyezett, összetört, ezüst színű Nissan Micrára kapaszkodik fel. Az akcióról készült a videó – amiben az is hallatszik, hogy a járókelők elítélik a vandál férfit – villámgyorsan végigment a neten: egyebek mellett a BBC Online is közé tette.

A szerencsétlenül járt orrszarvú egyike annak a kilenc, Banksy által fújt, stencilezett – vagyis sablonnal készített – állatos képnek, ami Londonban jelent meg a napokban. De ő az “elkövetője” annak a brit fővárosban kihelyezett, rendőrségi őrbódéra ültetett piranhákkal díszített tartálynak is, melynek eredetiségét saját maga erősítette meg több mint 13 milliós követőtáborral rendelkező Instagram-oldalán.

A mainstremesült egykori undergroundos

Banksy társadalmi megbecsülését jelzi, hogy piranhás alkotását felfedezése után nem sokkal kordonnal vették körül, hogy megvédjék a vandál támadásoktól; néhány órával később pedig “biztonságos helyre” szállították. Nem járt ilyen jól az üvöltő farkas, amit egy dél-londoni ház parabolájára fújt a művész, és amit kevesebb mint egy órával a leleplezése után azonnal el is loptak.

A közönségkedvenc brit graffitipápa – amint arról a Guardian is írt rongálásról beszámoló cikkében – az underground művészeti ág képviselőinek körében nem örvend egyetemes népszerűségnek. A londoni graffitisek és street artosok egy része azért fúj rá, mert jellegzetes alkotásait mainstreamnek tartják, technikáját pedig szó szerint sablonosnak, a művész ugyanis a szabad festés helyett kezdetektől fogva a stencilezést részesíti előnyben.

A téma, amivel Banksy befutott, és amit azóta milliók imádnak

Minden árverésre bocsátott Banksy-műért kapkodnak a műgyűjtők. A yahoo! finance összegyűjtötte a legborsosabb áron elkelt alkotásokat. Ezek közül listavezető a legismertebb Banksy-téma, a Lány lufival (Girl with Balloon) speciális, a művész által "meghekkelt" változata, ami rekordáron kelt el a Sotheby's 2018-as árverésén. Ám ahhoz, hogy ennek jelentősége nyilvánvaló legyen, érdemes áttekinteni a kép történetét.

A lány lufival szorosan összeforrt Banksy nevével. Szerethető, nem utolsó sorban pedig remekül eladható téma

Fotó: Depositphotos

A piros szíves lufiért kezét nyújtó fiatal lány képe először 2002-ben egy sorozat részeként jelent meg London különböző pontjain, többek között a Waterloo híd alatt. A művész a témát később jó pár társadalmi célú kampány támogatásához is felhasználta: 2014-ben például a szíriai menekültválságra reagálva dolgozta át. A #WithSyria hashtaggel ellátott falfestményen egy szíriai menekült kislány kapaszkodik a piros léggömbbe, ami ezúttal nem szív formájú.

A Lány lufival-ból az évtizedek alatt számos limitált példányszámú dedikált és dedikálatlan nyomatsorozat készült: egyebek mellett egy 88 darabos rózsaszín, kék, arany és lila szívekből álló próbasorozat. Banksy ugyanakkor tudatosan tesz érte, hogy ikonikus lányalakja ne válhasson unalmassá. 2018-ban különösen nagy médiavisszhangot váltott ki, amikor a Sotheby's árverésén az eladásra kínált változatot egy, a képkeretbe rejtett mechanikus eszköz pillanatok alatt ledarálta. A művész azonnal megerősítette, hogy ő áll a példátlan akció hátterében, egyúttal át is nevezte az élőben létrejött alkotást Love is in the Bin-re, ami szabad fordításban azt jelenti: a szerelem a kukában van. A nyertes licitáló értette a tréfát és a művészi szabadságot; nem lépett vissza a vásárlástól. Sőt, az előzetesen becsült eladási ár közel négyszeresét, vagyis 23,7 millió dollárt – mai árfolyamon nagyjából 8,5 milliárd forintot – fizetett.

A Banksy-rajongók körét számos A-listás sztár gyarapítja. Angelina Jolie színésznő, a szupermodell Kate Moss, Christina Aguilera énekesnő és Robbie Willams énekes is a lelkes gyűjtők közé tartozik. A Lány lufival fémből készült változata például évekig Robbie Williams brit énekes magángyűjtemét gyarapította. Egészen addig, amíg a Sotheby’s 2022-es árverésén 3,7 millió dollárért – körülbelül 1,3 milliárd forintért – el nem kelt.

Már 2012-ben is plexilappal védték a Banksy-alkotásokat Londonban

Fotó: László Éva Lilla

A legértékesebb gyűjtői darabok

Szintén tekintélyes summáért: 21,4 millió dollárért – mai középárfolyamon nagyjából 7,7 milliárd forintért – kelt el a Game Changer elnevezésű festmény, amit a művész 2020-ban adományozott az angliai Southampton General Hospitalnak az egészségügyi dolgozók koronavírus elleni küzdelemben tanúsított helytállásárt. Ezen egy földön térdelő kisfiú egyik kezével ápolónőnek öltöztetett szuperhősbabát emel a levegőbe, miközben a klasszikus szuperhős-figurák, Batman és Pókember a földön lévő kosárban pihennek. A képet 2021-ben árverezték el a Christie's aukciósházban, az érte befolyt összeget pedig a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálatnak ajánlották fel.

A harmadik legdrágább, árverésen elkelt Banksy-darab egy mesterien kivitelezett festmény. A Sunflowers from Petrol Station (Napraforgók a benzinkútról) nem meglepő módon vázában álló, elszáradt napraforgókat ábrázol. Banksy Vincent Van Gogh ragyogó sárga virágait gondolta újra olcsó és szánalomra méltó változatban. A kép egy magángyűjteményből került a Christie's New York-i aukciósház 2021-es árverésére, ahol 14,6 millió dollárért – körülbelül 5,2 milliárd forintért – kelt el. Ez az összeg jócskán elmaradt a várakozásoktól, a becsült eladási árat ugyanis 18 millió dollárra lőtték be.

Mindig nagy öröm városnézés közben Banksy-re bukkanni. A kép 2012-ben készült Londonban

Fotó: László Éva Lilla

Bőven a tízmillió dolláros álomhatár felett, egész pontosan 12,9 millió dollárért – több mint 4,6 milliárd forintért – kelt el a Love Is In The Air, vagyis Szerelem van a levegőben című alkotás, amelynek eredetije Palesztinában került falra, 2003-ban. Ez az eladási ár messze túlszárnyalta a várakozásokat, a szakértők ugyanis “mindössze” 3-5 millió dollárt vártak a Sotheby's 2021-es árverésén. A licitálás nyertese, a Particle frakcionált tulajdonosi platform kis csavarral őrizte meg, illetve örökítette tovább Banksy szájkendőt viselő, dobásra emelt kezében virágcsokrot tartó, harcos fiatal férfit ábrázoló képét. Tízezer darab egyenként 1500 dollárba kerülő, a kriptopénzek világában ismert, tulajdonjog igazolására szolgáló egyedi digitális azonosítóra, Non-fungible tokenre váltották, melyek mindegyike a kép egy-egy részét képviseli. (Emellett az alkotást fizikai valójában is megtartották.) A Particle egyébként kriptovalutában fizetett a "zsákmányért".

Kapcsolódó cikk Hihetetlen helyekről kerülnek elő milliárdokat érő kincsek - néha nem árt benézni az ajtó mögé Sokszor a tulajdonosok sem sejtik, hogy vagyont érő festményritkaság van a birtokukban.

A londoni Sotheby’s 2019-es árverésén kalapács alá került Devolved Parliament, vagyis Felosztott parlament Banksy legnagyobb, 2,5×4,2 méteres olajfestménye. A mű apropójául az Egyesült Királyságot érintő egyik legnagyobb és legmegosztóbb közelmúltbeli esemény, a Brexit szolgált. Banksy a zűrzavaros időszakot szatirikus módon ábrázolta: az alsóházban vitázó képviselőket nemes egyszerűséggel csimpánzokkal helyettesítette. A képért akkoriban rekordnak számító összeget, 12,2 millió dollárt – mai árfolyamon körülbelül 4,4 milliárd forintot – fizetett a nyertes licitáló.