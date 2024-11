Napi 492 ezer forintot is megkereshet egy intimitás koordinátor

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Miközben Hollywood számos területen megszorításokat vezetett be, a legmagasabb vállalati szinteket ez nem érintette. A Netflix vezérigazgatója, Ted Sarandos 2023-ban 49,8 millió dollárt (20,4 milliárd forintot) keresett, amelyből 3 millió dollár (1,23 milliárd forint) az alapfizetés volt, a fennmaradó összeget bónuszok és részvényjuttatások tették ki. A Disney-hez visszatért Bob Iger első évében 31,6 millió dollárt (12,96 milliárd forintot) vitt haza, míg a nehézségekkel küzdő Warner Bros. Discovery vezére, David Zaslav teljes javadalmazása 26 százalékkal nőtt, így elérte a 49,7 millió dollárt (20,36 milliárd forintot).

A producerek keresete a projektek nagyságától és a szerződések típusától függ: a tapasztalt producerek akár 2 millió dollárt (820 millió forintot) is zsebre tehetnek, és az első opciós megállapodások középszinten hét számjegyű összegeket biztosítanak. Az ügynökök kezdőként évente 80 ezer és 100 ezer dollár (32,8 millió és 41 millió forint) között keresnek, míg a tapasztaltabbak akár 600 ezer dollárra (246 millió forintra) is számíthatnak.

Az írók között szintén széles a kereseti spektrum: egy forgatókönyvért 350 ezer és 500 ezer dollár (143,5 millió és 205 millió forint) között kaphatnak, de a jól ismert írók díjazása meghaladhatja az egymillió dollárt is (410 millió forint).

A rendezők keresete is igen széles tartományban mozog. A kezdő rendezők legfeljebb egymillió dollárt (410 millió forintot) keresnek egy filmen, míg a tapasztalt rendezők, mint például Ridley Scott, akár 20 millió dollárt (8,2 milliárd forintot) is megkaphatnak egy nagy költségvetésű produkcióért. A nagy költségvetésű filmek rendezői a lap szerint legalább heti 23 767 dollárt (9,74 millió forintot) vihetnek haza tízhetes garantált foglalkoztatással.

Az intimitás-koordinátorok szerepe a film- és televíziós produkciókban az intim jelenetek – például meztelenséget, szimulált szexet tartalmazó képsorok – koreografálása és irányítása. A teljes produkcióval együtt dolgozva segítik az érzékeny jelenetek megtervezését és megvalósítását, figyelembe véve a színészek határait és komfortérzetét. Munkájuk során a koordinátorok találkoznak a produkciós csapattal, eligazítást tartanak, bemutatják az iparági irányelveket, és részt vesznek azokon a forgatási napokon, amikor intim jeleneteket vesznek fel. Munkájuk a védelmet szolgálja: képviselik a színészeket, közvetítik aggodalmaikat, és olyan megoldásokat keresnek, amelyek figyelembe veszik a színészek határait, ugyanakkor támogatják a rendezői vízió megvalósítását. A szerepkör szükségessége különösen a #metoo mozgalom után vált nyilvánvalóvá, amikor a filmes ipar felismerte, hogy a megfelelő irányítás hiánya káros lehet a színészek és a produkció számára is.

A legnagyobb összegeket a szuperhősfilmek főszereplői keresik: egy Marvel-film főszereplője akár 73 millió eurót (29,93 milliárd forintot) is hazavihet. A lap szerint Robert Downey Jr. például több mint 80 millió dollárt kereshet (32,8 milliárd forint) Dr. Doom karakterének megformálásáért, míg Ryan Reynolds 30 millió dollárra (12,3 milliárd forint) számíthat egy-egy filmért. A televíziós sorozatok sincsenek nagyon lemaradva, a Hollywood Reporter szerint egy ismert sorozatszínész akár epizódonként 400 ezer és 600 ezer dollár (164 millió és 246 millió forint) között kereshet, míg a háttérszereplők napi 216 dolláros (88 560 forint) díjazásra számíthatnak.

