Szlovák-magyar két jó barát, főleg, ha olimpiáról van szó

Andrej Danko közölte azt is, hogy egyeztetnek a magyar féllel a szlovák sportlétesítmények listájáról. „Magyarország úgy határozott, hogy Szlovákia területén is találhatók olyan sportlétesítmények, amelyek beilleszthetők lennének az olimpia rendezésébe, mint például a magántulajdonban lévők, illetve a pozsonyi, dunaszerdahelyi vagy kassai futballstadionok. Nem kizárt, hogy új létesítmények épülnek majd a koncepció részeként” – tette hozzá a portál szerint.

Utaltak rá, hogy a konzultációk nem közös pályázati szándékot céloznak, hanem olyan meglévő és a jövőbeli sportinfrastruktúrával kapcsolatos lehetőségekről szólnak, amelyek az olimpia szervezésére is használhatóak, és hosszú távon fenntarthatóak.

A főpolgármester szerint együtt kell gondolkodni egy lehetséges budapesti olimpiáról, de meg kell kérdezni a budapesti lakosokat is.

Szlovákia konzultációkat kezdeményezett Magyarországgal egy olyan sportinfrastruktúra-hálózat létrehozásának lehetőségeiről, amelyet Magyarország esetleges 2036-2040 közötti nyári olimpiai játékok rendezési pályázatában is felhasználhatnának. – írta a szlovák Parameter. A hírt egy szombati sajtótájékoztatón erősítette meg az SNS elnöke, Andrej Danko és Dušan Keketi sport- és turizmusügyi miniszter, erről számolt be a telex.

