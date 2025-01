Világvége-kutató: multikrízisben vagyunk, radikális változásra van szükség

Az apokalipszis, azaz a világvége, a végső összeomlás emlegetése sokak számára „alusisakos”, tudománytalan, az akciófilmek világában létező dolognak tűnhet. Pedig kutatók vizsgálják, hogy milyen tendenciák vezethetnek a globális megsemmisüléshez és hogy az emberek, intézmények hogyan reagálnak a folyamat különböző stádiumaiban.

A német Frankfurter Allgemeine Zeitung készített interjút Robert Folger apokalipsziskutatóval, aki a Heidelbergi Egyetem Apokaliptikus és Posztapokaliptikus Tanulmányok Központját vezeti.

A világvége minden kultúrában jelen volt a történelemben. A 16-17. századi Latin-Amerikában a spanyol hódítók érkezése után a bennszülött lakosság 95 százaléka eltűnt, mintegy 20 millió ember veszett oda. „Tenochtitlan helyén ma Mexikóváros áll – ez az apokalipszis utóhatása, amit nevezhetünk posztapokalipszisnek is” – magyarázta Folger, aki szerint az apokalipszis nemcsak a világ pusztulását jelenti, hanem egy felismerés pillanatát is.

A keresztény hagyományban például a világvége egy jobb világ kezdetét jelenti. Ezzel szemben a modern apokaliptikus narratívák – például a Melankólia vagy a Legenda vagyok című filmekben – radikálisan szekularizáltak, transzcendens elem nem jelenik meg bennük.

Robert Folger Byung-Chul Han dél-koreai filózófus-írót konferálja fel a Heidelbergi Egyetem rendezvényén:

Our Distinguished Lecture by Byung-Chul Han „Der Geist der Hoffnung. Eine Gegenposition zum derzeitigen Krisenmodus” is off to a great start. Our Director Robert Folger is greeting the audience and sets the stage for our speaker, foreshadowed through the projection. pic.twitter.com/j6L5PaNrVK