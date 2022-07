A kata után Romániából vállalkozna? Kedvezőbb lehet, mint Szlovákia

A kata statáriális módosítása és a rezsicsökkentés-csökkentés átgondolatlan bejelentése után mind több magyar vállalkozó számára fest úgy a helyzet, hogy ennél is sokkal nagyobb bajok jöhetnek. Nem is annyira a katások adóemelésének ténye, mint a hülyének nézés foka és a kialakult jogbizonytalanság miatt keresik mind többen a külföldi cégalapítás lehetőségét. Múlt héten a szlovákiai cégalapítás előnyeit és költségeit szedtük össze, míg most a sok szempontból ennél is kedvezőbb romániai lehetőségeket vizsgáljuk meg.

Elöljáróban fontos leszögezni, hogy a külföldi cégalapítás elsősorban nem a katás mikrovállakozók számára előnyös.

Havi 1,5 millió forintos bevétel alatt nem igazán éri meg a külföldi adózás, mert ami megspórolható az adón, az bőven elmegy a pluszköltségekre.

A katás kisvállalkozók számára az átalányadózás lehet a megfelelő választás. Ennél magasabb bevétel felett a társasági adó (TAO) lehet a kata alternatívája. (TAO és KATA összehasonlító kalkulátor itt, TAO és KIVA összehasonlító kalkulátor itt érhető el.)

Fontos még kiemelni, hogy hiába van egy cég külföldön bejegyezve, akkor is Magyarországon kell megfizetnie az adóját, ha az ügyvezetése Magyarországon található vagy a tevékenysége jelentős része (például a munkaerő és a tárgyi eszközök ittléte miatt) itt bonyolódik, ha rendszeresen szerződéseket köt Magyarországon, vagy, ha magyarországi ingatlantulajdonnal rendelkezik, amelyet bérbe ad. Ezek fennállása esetén, adóelkerülésre irányuló postafiók cégnek minősíthetik a külföldi vállalkozást.

Romániában a társasági adó a bevétel 3 százaléka. Fotó: Depositphotos Romániában a társasági adó a bevétel 3 százaléka. Fotó: Depositphotos

Ha azonban viszonylag magas a jövedelme, egy laptop is elég a munkájához, és szívesen bérelne egy lakást valahol Erdélyben, akkor uniós állampolgárként megteheti, hogy odaköltözik, ott dolgozik, így pedig semmi akadálya, hogy a tulajdonosa és az ügyvezetője is legyen az ott bejegyzett cégének. Románia esetében valószínűleg ez adózási szempontból is megéri majd.

Romániai cégalapítás költségei

Romániában a társasági adó a bevétel mindössze 3 százaléka (egymillió euróig, azaz közel 400 millió forintig), azonban ez is 1 százalékra csökkenthető, ha a cég rendelkezik legalább egy teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottal. Ha fizetésre kivesz a cégből pénzt, 5 százalék osztalékadót kell fizetni. Romániában megkülönböztetnek áfa-fizető és áfa-mentes kft-ket, de ez csak körülbelül 35 millió forint (a magyar keretösszeg körülbelül háromszorosa) feletti bevétel esetén érdekes, addig a román cég áfa-mentes. Az áfa Romániában csak 19 százalék, de, ha valaki külföldre számlázik, akkor nem kell áfát fizetni. Magasabb nyereség esetén még nagyjából 200 ezer forintnak megfelelő egészségügyi hozzájárulást kell fizetni évente.

Azonnali cégalapítás, azaz kész kft. átírása esetén – az internetet böngészve – 600 euró környékéről (240 ezer forint) indulnak az árak. A cég néhány nap alatt használatba vehető.

Kiemelendő, hogy Romániában a cégalapításkor a bankszámlán törzstőke címén nem kell milliókat elhelyezni, mindössze 200 lejt (16 ezer forintot) kérnek;

emellett 122 lej cégbírósági illeték; 300 lej fordítási és közjegyzői díj; és 600 lej ügyintézési díj az, amit felszámolnak, azaz összesen mintegy 100 ezer forintot. Ez utóbbi díjak azonban már benne vannak a fenti árban, ha egy szolgáltatót bízunk meg az ügyintézéssel.

Székhely-szolgáltatásra minimum 100 és 160 ezer forint közötti éves összeggel kell számolni. Ez a költség valószínűleg nem is spórolható meg, hiszen lakásbérlés esetén a tulajdonosok nem valószínű, hogy engedik, ingatlanjukba cég legyen bejelentve.

A könyvelési díjak a magyarországihoz hasonlóak, nagyjából havi 15 ezer forinttól indulnak.

Noha Szlovákia Budapesttől közelebb van, és az euró miatt nagyobb vállalkozások számára az árfolyamkockázatok kedvezően csökkenthetőek, kisebb vállalkozások számára a romániai cégalapítás előnyösebb feltételeket tud biztosítani, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy repülővel akár napi szinten is olcsón lehet ingázni.