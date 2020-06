Az áramfogyasztásunkon is meglátszott, hogy hétvégén ideért a kánikula

Ha a teljes hónapot nézzük, abból az derül ki, hogy az országos - hétköznapi - fogyasztás először június 16-án, kedden csúszott 110 gigawattóra fölé, 112.60-ra. Ezen a napon fogadta el a parlament a veszélyhelyzet lefújását. Másnap jött az eddigi havi rekord, 113.93 gigawattórával. A veszélyhelyzetet hivatalosan is megszüntető kormányrendelet szerda éjjel élesedett, csütörtökön még 112.68-as volt érték, de pénteken már 109.06-ra csúszott vissza, hétvégén pedig jött a fent már említett, további csökkenés.

A hétvégéken egyébként jellemzően kevesebb áram fogy, ez érthető, hiszen ilyenkor jóval kevesebben is dolgoznak az országban. Az elmúlt hét hétköznapjain csak egyszer csúszott az áramellátó rendszer teljes terhelése 110 gigawattóra alá, hétfőn, amikor 108.67 gigawattórás volt az ország fogyasztása, ami még így is jóval több a megszaladó hétvéginél. Kedden aztán már 110.64, szerdán 110.82, csütörtökön 112.99, pénteken pedig 112.85 gigawattóra volt az érték.

A mostani elmozdulást okozhatta az is, hogy többen kezdtek el légkondicionálást használni az otthonaikban az országba betörő hőség miatt.

