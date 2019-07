Csak a belga kormány adóztatja jobban az alacsony béreket az Orbán-kormánynál

Még mindig élen az Orbán-kormány: agyonadóztatják a fizetéseket

Kormányzati célkitűzés a munkára rakódó terhek folyamatos mérséklése, és bár idehaza a nyilatkozatok és a számok alapján is azt hihetnénk, hogy nemzetközi színtéren is ér valamit a járulékcsökkentés, most kiderült: nincs ez így.