Estére előkerült Borkai is - a feleségével ment szavazni

Borkai Zsolt mostanában nem különösebben aktív a Facebookon (vagy bármilyen egyéb nyilvános fórumon), a mai szavazással kapcsolatban is ment a találgatás, hogy vajon előkerül-e, és ha voksol, arról lesz-e nyilvános bejelentkezés. Normális esetben furcsa lett volna, ha a regnáló polgármester, aki ráadásul jelöltként is megméretteti magát, kihagyja a kamerába mosolygós szavazást - végül a szexbotrányba keveredett politikus is előkerült.

Csak 18:50-kor került ki a Facebookra az a fotó, amin a polgármester feleségével együtt mosolyogva közösen helyezi be borítékját a szavazóurnába. A képen úgy tűnik, hogy kint már sötét van, tehát nem csak a fotó publikálása késett, hanem valóban az utolsó órában érkezett szavazni Borkai - a 10 perccel az urnazárás előtt publikált poszttal nagy tömegeket már biztos nem tudott mozgósítani a politikus.

Íme a fotó, amelyen az természetesen nem látszik, Borkai és felesége kire szavazott:

Orbán majd holnap megmondja, mit gondol Borkairól

Győrben egyébként magas részvétellel zajlik a szavazás, egyelőre nem tudni, a kormány vagy az ellenzék szavazóit mozgósította jobban a botrány. Ma Orbán Viktort is megkérdezték a győri polgármester ügyéről is. A miniszterelnök azt mondta: "a győrieket támogatom". A győriek elmondják a véleményüket ma, ő pedig hétfőn, ez a helyes sorrend - tette hozzá.