Felfüggesztették Völner Pál mentelmi jogát

Romba dőlhetnek a Szputnyikkal oltottak reményei

Az oroszok elismerték, hogy még mindig nem adtak át minden adatot, ami a Szputnyik V WHO általi engedélyeztetéséhez kellene. Aki arra számított, jövőre már utazhat az EU-ban orosz oltással, az továbbra is várhat. Pedig állítólag már az omikron elleni változat is kész van.