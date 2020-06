Friss bejelentés: brutálisan szigorítják a katát

A Kormányinfón elhangzott továbbá, hogy továbbra is járványhelyzet van Magyarországon, de jó hír, hogy hétvégére 900 fő alá csökkenhet az aktív fertőzöttek száma. Ugyanakkor a világból aggasztó hírek érkeznek, rosszul alakul a járványhelyzet, de szerencsére a térségünkben jobb a helyzet. A biztonság miatt maradnak az eddigi járvanyügyi intézkedések, rendezvényekre vonatkozóak is. Július közepén hoz megalapozott döntést a kormány a Szent István-napi ünnepségek megrendezéséről - közölte a miniszter.

A javaslat arról szól, hogy az ugyanazon megbízótól származó, 3 millió forintot meghaladó összeget a fix havi katán túl 40 százalékos különadóval sújtják. (Jelenleg évi 12 millió forint felett lép be a különadó.)

A kormány döntött: a visszaélések elkerülése érdekében, megfogadva a vállalkozói kamarák javaslatait módosítani fogják a kisadózó vállalkozások tételes adóját - jelentette be a mai Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter.

