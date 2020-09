Hivatalos: a második hullám augusztus 27-én érte el Magyarországot

A döntés során azonban mérlegelnie kell, hogy a közegészségügyi intézkedések ne gyengítsék az indokoltnál jobban a gazdaság ellenállóképességét. Egyensúlyt kell találni, különben a korlátozások másodlagos hatásai a gazdaságban pusztító erejűek lesznek , ami újabb kihívás elé állítja a társadalmat. Ugyanakkor rendelkezésre állnak a tavaszi hullám tapasztalatai, az egészségügyi intézményeknél megvannak a protokollok. Kérdés, van-e, lesz-e elegendő kapacitás a hétköznapi védőeszközökből, kézfertőtlenítőkből, maszkokból, kesztyűkből. Ami a gépparkot illeti, a kormány szerint van elég lélegeztetőgép - egyes vélemények szerint több és drágább is, mint amennyire szükség van.

Tavasszal egyebek mellett a vendéglátóhelyek nyitvatartásának és látogatásának korlátozásával, a vásárlási idősávok bevezetésével küzdött a kormány a ferzőzések ellen. Ezekről most nincs szó, Gulyás Gergely tájékoztatása szerint az eddig meghozott intézkedések egy hónapig biztos hatályban lesznek. Nem kizárt - és értelemszerű - ugyanakkor, hogy amennyiben a várakozásoknál rosszabbra fordul a helyzet - és a mai bejelentés a 365 új fertőzöttről ebbe az irányba mutat - akkor a kormánynak hamarabb lépnie kell.

