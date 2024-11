Jövőre sokkal óvatosabb lesz Nagy Márton, kérdés, ez elég-e

Ahogy 2023-ban és idén is, úgy 2025-ben is az általános forgalmi adóból (áfa) számít a legnagyobb adóbevételre Orbán Viktor kormánya. A 2025-ös költségvetés tervezetében 8277,2 milliárd forintot terveznek beszedni ebből az adónemből, ami az egész költségvetés bevételi főösszegének több mint egyötödére, 21,4 százalékára rúg. Ugyanakkor

Mégis, hogyan lehetséges ez, mikor a kormánypropaganda szerint minden a legnagyobb rendben, a fogyasztás is helyreáll és a többi, és a többi?

Varga Mihályék most már nem számolnak irreálisan nagy áfabevétellel

Az már tény, 2023-ban az áfabevételekkel úgy mellélőtt az Orbán-kormány, mintha a falusi céllövöldében a kétpálcás vízipisztoly helyett a szomszéd körhintán keringő helikoptert lőtte volna meg. A tervezett majdnem 8000 milliárd forint helyett kereken ezermilliárd forinttal (12,6 százalékkal) kevesebb folyt be, ugyanis a háztartások – a kormányzat kincstári optimizmusával ellentétben – nem vásárlásokra költötték jövedelmüket, hanem feltöltötték a majdnem 20 százalékra ugrott infláció miatt elapadt tartalékaikat.

A helyzet 2024-ben sem jobb. A kabinet idei költségvetésben szereplő tervei szerint ebben az évben 8574 milliárd forint adóbevétel folyna be az államkasszába. Hogy a pontos összeg mennyi lesz, az majd januárban kiderül, de az már most biztos, hogy szeptember végéig 5433,3 milliárd forint érkezett, ami az éves előirányzat 63,4 százaléka. Ez az arány pedig hajszálpontosan ugyanakkora, mint a tragikus 2023-ban az első kilenc hónap után. Így tehát okkal feltételezzük, hogy az áfakassza idén sem teljesít majd valami fényesen. Ha kicsit „belehúzunk” év végéig, akkor az ilyen adóbevételeket fel tudjuk tornázni 7500-7700 milliárd forintra,

Így tehát indokolt az óvatosság a József nádor téren a jövő évet illetően. Ha az elmúlt két évhez hasonló modellt állítunk fel, azaz hogy az első kilenc hónapban az áfabevételek 63,4 százaléka folyik be, és ez a ténylegesen realizált adóbevétel 7,3 százalékkal emelkedik, akkor a 2025-ös év egészére valóban összejöhet a 8000-8200 milliárd forint áfa a kasszában, így az elmaradás is legfeljebb 100-200 milliárd forintra rúghat, ami azért már egy kezelhető összeg.

Az óvatos tervezéshez hozzátartozik az is, hogy a 2025-re tervezett 3,4 százalékos növekedés (emlékezetetőül: 2023-ra 4,1, idénre pedig 4 százalékos bővülést jósoltak, ehhez képest lett tavalyelőtt 0,7 százalékos csökkenés, és idén is csak 0,8 százalékos növekedés várható) közelebb lehet a valósághoz, mint az elmúlt évek hasraütésszerűnek tűnő számai.

Ennek oka az (is) lehet, hogy míg a korábbi években a kabinet rendszeresen már tavasszal beterjesztette a büdzsét az Országgyűlés elé, amely arról a nyár elején szavazott is, most csak az ősszel került a költségvetési törvényjavaslat a Tisztelt Ház elé, az időfaktor pedig számos bizonytalansági tényezőt kiiktatott.