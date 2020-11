Kisfaludy-pályázatok: rámozdultak a polgármesterek is az állami ingyenpénzre

Mivel törvény és a pályázati kiírás feltételei sem tiltják, hogy egy település polgármesterének vállalkozása állami pénzekre pályázzon, ezért a kormányzati felügyelet alatt álló Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program pályázati nyertesei között sorra bukkanak fel a szerencsés polgármesterek.

A Kisfaludy-pályázatok 2019-es nyertesei között találjuk például a Braun-Bősz Pincészet Szolgáltató Kft.-t, amely 59,9 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a Wien&Schlaf Panzió felújítására és kapacitásbővítésére. Ez azért érdekes, mert a társaság egyik tulajdonosa Braun Zoltán, a paksi járásban található, és mindössze ezer lakosú Györköny falu független polgármestere.

Panziónk 2017-ben 4 szobával és 2 présháztetőtérrel kezdte meg működését. 2020-ban újabb nyolc szobával és három csillagos minősítés megszerzésével már 28 főnek kínálunk szálláshelyet, melyet kanapéágyaink felhasználásával akár 43 főig tudunk bővíteni

- szól a panzió bemutatkozása. Konkrétan a polgármester panziójában a 60 millió forint közpénzből plusz két szobát építettek, így 12-ről 16 ágyra nőtt a férőhelyek száma. A meglévő szobákat felújították, valamint energiahatékonyságot célzó fejlesztéseket csináltak, bővítették a konyhát és új, 110 fős rendezvénytermet alakítottak ki. A támogatás mértéke 70 százalékos volt és idén áprilisra készültek el a munkával.

Vízióm egy olyan Györköny létrehozása Európa és Magyarország közepén, melyben szép épített- és természeti környezetben, aktív gazdasági és társadalmi éllettér biztosítja a minőségi élet lehetőségét

- mutatkozik be Braun Zoltán a falu honlapján. Sikeres polgármesterről van szó, hiszen 2006 óta ő a falu első embere. A 2019-es választáson is közel 54 százalékos eredménnyel zárt, tehát tavaly duplán örülhetett: nyert a választáson és a Kisfaludy-pályázaton is. Maga a Braun-Bősz Pincészet Szolgáltató Kft. is szépen fejlődik, hiszen tavaly 10,7 millió forintos forgalom mellett 28 millió forintos profitot értek el, de osztalékot nem vettek ki.

Maga Györköny is egyre csinosabb, például 2019-ben készült el a pincefalu turisztikai fejlesztése 98 millió forintos európai uniós támogatásból. A 11 hektáron fekvő pincefalu 300 présházat foglal magában, a legrégebbiek több mint kétszáz évesek. A polgármester pincészete a györkönyi Pincehegy közepén található.

Ragadós példa

Persze nem Braun Zoltán az egyetlen polgármester, aki rástartolt az állami pénzekre. Lapunk írta meg, hogy a Kisfaludy-pályázatok 2020-as nyertesei között találjuk a MEGYERVAD Vadgazdálkodási, Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.-t, amely a Verbói vendégház fejlesztésére kapott 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást. A cég Nógrádmegyer független polgármestere, Verbói Gábor és családja tulajdonában van, ügyvezetője a polgármester felesége. A családi vállalkozás jól megy, 2019-ben 160 millió forintos árbevételből 7 millió forint nyereség jött össze, amit ki sem vettek a cégből.

Szintén lapunk írta meg, hogy az AURORA MAGYARORSZÁG Szolgáltató Bt. kereken 3 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a Móló Apartman fejlesztésére. Ez azért érdekes, mert a társaság beltagja Szomorú Szilárd, Balatonszemes volt fideszes polgármestere, aki idén június 30-án mondott le, mert belefáradt a települést lejárató hadjáratba.

Az önkormányzati törvény szerint csak a 3 ezer fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere nem lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja. A kisebb településeken csak a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság tagja nem lehet. Ugyanakkor egy lapunk által megkérdezett önkormányzati szövetség vezetője azt mondta: nem törvényellenes ugyan, hogy egy polgármester cége állami pénzekre pályázik, de nem szerencsés ilyet tenni.

A kormány szerint a Kisfaludy-pályázatokkal nincs semmi probléma: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint nem politikai szimpátia alapján, hanem kizárólag szakmai alapon dől el az, hogy kik kapnak turisztikai fejlesztési támogatást. Ezeket a fejlesztéseket ugyanis magyar emberek hajtják végre, magyar embereknek adnak munkát, a magyar turizmus és a magyar gazdaság bővüléséhez járulnak hozzá.

Ez teljesen igaz, hiszen például Hernádi Zsolt MOL-vezér unokaöccse, Hernádi Ádám polgármester által irányított Esztergomban is egyre több helyszínre kerülhetnek ki a nyertes Kisfaludy-pályázatokról szóló és a kormánynak köszönetet mondó táblák. Például a BSP Ingatlanberuházó Kft. 210 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott egy négycsillagos panzió kialakítására. A BSP egyik tulajdonosa a HB Property Kft.-n keresztül Bacsa György, aki Hernádi Zsolt Mol-vezérigazgató unokatestvérének a fia és a MOL egyik igazgatója, de Hernádi Gran Private Equity Zrt. nevű cégében is igazgatósági tag. De megírtuk már, hogy Mészáros Lőrinc, Simicska Lajos vagy Puch László panziója is vissza nem térítendő állami támogatást kapott.