Másfél milliárdért szállítja a fővárosi pernyét Mészáros cége

Hiába hirdetett szerződéskötési moratóriumot Karácsony Gergely főpolgármester,

a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. még az új testület alakuló ülése előtt aláírt egy két évre szóló, másfél milliárd forint értékű szerződést egy, a Mészáros Csoporthoz tartozó céggel.

Az új városvezetés és a frissen megalakuló felügyelőbizottság csak most, a cégek megkezdett átvilágítása során értesült az ügyletről. Az Mfor információi szerint Nagy László Albert vezérigazgató széke erősen megingott, holott már előtte sem állt stabil lábakon több korábban kötött, de vitatott szerződés miatt.

Az FKF Zrt. augusztus végén írt ki közbeszerzési pályázatot a cég hulladékhasznosító művének négy kazánjához tartozó füstgáztisztító berendezésekben keletkező pernye és füstgáztisztító maradékanyag elszállítására. Összesen 20 ezer tonna hulladék elszállítására kerestek vállalkozót, de igény szerint további 5000 tonnával megtoldható a fenti mennyiség. A megjelölt határidőre csupán egyetlen cég adott be a pályázatot: a Hungaropec Ipari Hulladékkezelő Zrt. A társaság fillérre annyit ajánlott, mint amennyit a kiíró FKF eredetileg becsült árként megadott. A két fél gyorsan meg is állapodott október 31.-i dátummal, és alig öt nappal az új ellenzéki városvezetés alakuló ülése előtt aláírták a két évre, 2021. november végéig szóló kontraktust. A szerződés összértéke az opcionális mennyiség nélkül 1,479 milliárd forint.

A sietség aligha véletlen. A Fővárosi Közgyűlés már a következő november végi ülésén megtárgyalta és el is fogadta a jövő évi költségvetés elfogadásáig hatályos, átmeneti gazdálkodásról szóló előterjesztést, amelynek lényege, hogy egyelőre csak az idei maradvány terhére köthető szerződés, illetve történhet kifizetés a beruházások esetében. Az FKF viszont jócskán túllépte a közgyűlési határozatban megjelölt határt.

De miért kockáztatta meg az FKF vezérigazgatója az új városvezetés várható rosszallását egy sietősen megkötött szerződéssel? Aligha a gyorsan gyülemlő pernye miatt. Az egyik ok vélhetőleg a szerződő partner kilétében kereshető.

A két évre szóló megrendelést versenytárs nélkül elnyerő Hungaropec Zrt-nek egyedüli tulajdonosa a V-Híd Kft, amelynek tulajdonosa a V-Híd Zrt. Utóbbi egykoron a Hídépítő Zrt. tulajdonosának Apáthy Endrének az érdekkörébe tartozott, de 2017 végére a részvények többsége előbb Sárváry Istvánhoz, a fennmaradó 10 százalék pedig a Properitus Vagyonkezelő Kft-hez vándorolt. Majd a GVH iratai szerint 2018 ferbruárjában a Mészáros-csoport – Mészáros Lőrinc és Mészárosné Kelemen Beatrix - egyedüli irányítást szerzett a V-Híd Építő Zrt. egésze felett. (Sárváry a cég vezérigazgatója maradt.)

A V-Híd 2018-ban már 46,9 milliárdos nettó árbevételt könyvelhetett el, ami igen szép summa, különösen a többszörös tulajdonosváltás előtti 2016-os évben elért 2 milliárdos bevételhez képest. Az idei év eredményén most az FKF is lendített egy nagyot.

Az új városvezetés mindenesetre nem volt elragadtatva szerződéskötéstől és belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Ahogy a korábbi szerződéseket is előveszik, köztük a sok kérdést felvető MUT célgép-beszerzést. Az FKF sokadszorra futott neki hulladékgyűjtő és köztisztasági célgépek beszerzésének idén augusztusban. A két pályázatra egy-egy ajánlat érkezett, amelyek ráadásul előzékenyen alacsonyabb összegről szóltak, mint az eredetileg becsült árak. Ráadásul ugyanattól a cégtől érkezett mindkét ajánlat (a kukásautós szállításba azért bevontak egy másik vállalkozót is) így nem kellett attól tartani, hogy a végén megtámadják tender eredményét.

A szállítói szerződéseket a pernyéhez hasonlatosan gyorsan meg is kötötték, igaz ezeket még az önkormányzati választások előtt. Ennek értelmében a M-U-T Hungária Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Kft., és a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. nettó 1,2 milliárd forintért 24 darab kukásautót szállít a fővárosi kukás cégnek. A felépítményt a M-U-T gyártja, míg az alapgépet a MAN. Az orrseprűs, hóekés, locsolós felépítményekkel egyaránt felszerelhető 28 darab köztisztasági gépet szintén a M-U-T Kft-től rendelte meg az FKF nettó 2,48 milliárdért. A gond az, hogy a tender bírálói és az új városvezetés gyanúja szerint ugyanazokat a gépeket veszik meg, amelyeket korábban már megvettek (de nem szállítottak le), csak 300 millióval drágábban.

Az FKF 2018-ban is lebonyolított egy tendert: több mint kétmilliárd forintért rendelt meg seprőgépeket, locsolókocsikat, hókotrókat a Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft.-től, amelyet az FKF annak ellenére hozott ki győztesnek, hogy a Mercedes-Benz járművek hivatalos magyarországi vezérképviselete, a Pappas Autó Magyarország Kft. még az eredményhirdetés előtt hivatalos levélben jelezte, hogy a Városkert által ajánlott modellnek semmilyen változata nem érhető el az FKF kérte változatban és felszereléssel. A Nagy László Albert vezette FKF ennek ellenére aláírta a nettó 2,2 milliárdos szállítói szerződést. A megrendelt 28 darab köztisztasági járműből azonban csak hármat sikerült leszállítani, ráadásul azok még alapvető műszaki paramétereikben sem egyeztek meg a megrendelésben szereplővel. Így a fővárosi kukáscég idén nyáron újra kénytelen volt nekifutni a beszerzésnek. Egy eljárást hirdetett kukásautókra egyet pedig köztisztasági célgépekre. Mint ahogy fentebb írtuk, mindkettőt az M-U-T nyerte.

- Gyakorlatilag az FKF fizeti meg a Városkert nem teljesítése után ki nem számlázott kötbért, ráadásul mégcsak jobbak se lesznek a járművek – kesergett előző cikkünkben a közterület-fenntartó belső ügyeire rálátó forrása.Mindezen már meg se lepődik senki. Az FKF beszerzései hosszú évek óta képezi belső és rendőrségi vizsgálatok tárgyát.

A vezérigazgatók is gyors ütemben váltották egymást. Nagy László Albert jelenlegi vezérigazgató azonban mindannyiukat kibekkelte, majd három évtizedet töltött különféle beosztásokban a cégnél, amíg Tarlós István 2018 januárjától kinevezte a cég élére. Így ott volt szinte minden nagy közbeszerzésnél, köztük a Restone, a Városkert, a M-U-T győzelmeket hozó tendereknél is, melyek megkérdőjelezhető eredményekkel zárultak.

A Városkert ügyéről fentebb írtunk. Az újabb tendergyőztes M-U-T visszatérő partner. Az osztrák cég leányvállalatától már 2011-ben is rendelt huszonegy, téli munkákra is alkalmas önfelszedő seprőgépet az FKF, de üzembehelyezésük után egyre másra jöttek elő a műszaki hibák és hamarosan az is kiderült, hogy a M-U-T meghökkentően alacsony jótállási időre szerződött. Az FKF élére nem sokkal a tender lebonyolítása után érkező Klug Lajos előbb soron kívüli belső ellenőrzést rendelt az ügyben, majd feljelentést tett jelentős vagyoni kár okozásának gyanúja miatt. A fiaskóért felelőssé tett műszaki igazgatót kirúgták, de hamarosan távozni kényszerült a feljelentést tevő Klug Lajos is. A nyomozást pedig bűncselekmény elkövetésének megállapíthatatlansága miatt már korábban megszüntették.

A Restone-ügyről korábban a Magyar Narancs számolt be egy idén februárban a felügyelőbizottságnak készült jelentés alapján. Az ebben szereplő megállapítások szerint a beszerzésről már a szerződéskötés pillanatában tudható volt, hogy „alapjáraton” is veszteséges lesz az FKF-nek. A Restone Kft. ugyanis tonnánként 4195 forintért vállalta a háztartási hulladék szétválogatását, ami legfeljebb akkor érte volna meg az FKF-nek, ha a szemétlerakási illetéket a korábbi kormányzati tervek szerint megemelik. De végül maradt a régi díjszabás. Az FKF - az akkori beszerzési igazgató mellett Nagy László Albert vezérigazgatóhelyettes - ennek tudatában írta alá az öt évre szóló 5 milliárdos keretszerződést az erről szóló törvény kihirdetése után egy hónappal. Az FKF később felismerte a hibát és kilépett volna a szerződési kötelemből, ezért két ügyvédi irodát is megbízott annak kiderítésével, hogy perrel vagy szerződésbontással járnának kevésbé rosszul, de nem kaptak megnyugtató választ. Így végül hagyták kifutni a szerződés és fizették a díjat.

Az ügyben 2017-ben hűtlen kezelés miatt feljelentést tevő Hadházy Ákos (LMP) szerint a cégvezetők csak felsőbb utasításra hozhattak ilyen gazdaságtalan döntést, amiről Tarlós István főpolgármesternek tudnia kellett. Tarlós ezt tagadta.

Egy 2015-ös jegyzőkönyvben mindenesetre az szerepel, hogy Pető Györgyöt, Tarlós Óbudáról magával vitt bizalmi emberét tájékoztatták az eseményekről. Meglepő lenne, ha éppen egy 5 milliárdos szerződésről felejtett volna el beszámolni a főnökének.

A választások azóta elsöpörték Tarlós István főpolgármestert, Petőt pedig menesztették a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság éléről, bár azóta búvópatakként feltűnt a BKV-nál. Nagy László Albert azonban ma is az FKF vezérigazgatója.