Megint tuti biznisz a panel, még a Havannán is 

Előrehozott karácsonyi ajándékot tett le a paneltulajdonosok asztalára a kormány, amikor „kihagyta” a távfűtéses lakásokat a rezsiemelésből. Meg is látszik ez a forgalmon és még inkább az árakon, amelyek a járvány alatti csökkenés után megint felfelé menetelnek. Ma szinte boldog-boldogtalan felújított panelt keres, lehetőleg valamelyik metró vagy egyetem közelében. És nem csak Budapesten, bár vidéken a metró kiesik, mint szempont, de a jó közlekedés és a lakás állapota ott is nagyon fontos.

Megdobja a panel árát, ha napelemes házban van. Fotó: MTI Megdobja a panel árát, ha napelemes házban van. Fotó: MTI

Megnéztük, hogy a rezsicsökkentés csökkentése hogyan hatott az átlagárakra. Egy nem várt sorrend alakult ki az azonnali drágulás mértékét nézve: Zalaegerszeg lett az első, ahol kicsit több mint 100 ezer forinttal kérnek többet, mint a bejelentés előtt. Más nagyvárosokban 10-15 ezer forintos az emelkedés négyzetméterenként, ami szintén nem kevés. Budapesten már 811 ezer forinttal kell számolni, de például az ebben az összevetésben bajnok Fehérvári út paneljeinél 903 ezer forint az átlagár, ami felfoghatatlannak tűnik. Nem kell hozzá nagy jóstehetség, hogy leírjuk: a panelek ára mostantól még tovább nőhet, bár biztos nem olyan mértékben, mint a zalai megyeszékhelyen.

A zalai esetben az alacsony bázis lehet a magyarázata a nagy drágulási tempónak, másutt a zalaihoz képest már eleve magas bázisról mentek feljebb az árak, de felmentek. Az egyetemvárosokban szinte mindenütt kapósak lettek a panelek a kiszámíthatóbb rezsi miatt. Ráadásul a bejelentés az egyetemisták által támasztott bérleti kereslet csúcsán érkezett, amikor egy előrelátó család dönthet úgy is, hogy inkább vesz, semmint bérel a csemetének, ha azzal számol, hogy az adott városban marad még vagy 4-5 évig. Ezzel viszont a vevői oldal keresletét lökték meg a jelek szerint.

A fővárosi lakótelepeken a 2021-es év átlagos négyzetméteráraihoz képest további 20-38 százalékpontos áremelkedés tapasztalható. A Duna House Barométer második negyedéves, panel árindexei sosem látott mértékkel lőttek ki akár a keleti, nyugati országrészeket vagy a budapesti indexek értékeit vizsgálták.

„Rég nem látott gyorsasággal keltek el az idei év első felében a panellakások. A budapesti lakótelepeken átlagosan 2,5 hónap alatt találtak új tulajdonosra, míg vidéken mindössze 2 hónap is elegendő volt a sikeres tranzakciózárásig a Duna House értékesítési adatai alapján” – mondta Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

Budapesten a népszerűségi sorrend elején található Vizafogó és Újpalota mellett, az idei évben a tavalyinál jóval keresettebbek a Havanna lakótelepen kínált ingatlanok. Utóbbiról külön is érdemes szólni, ugyanis évtizedekig (1978-ban költöztek be az első lakók) a legrosszabb megítélésű lakótelep volt a jelentős bűnözés és a nem fejlesztett szociális és kereskedelmi infrastruktúra miatt.

Mintegy 8-10 éve azonban – állami és önkormányzati pénzből – beruházások kezdődtek. A lakótelepen ma már több óvoda, bölcsőde és iskola található, helyben van felnőtt- és gyermekorvosi rendelő, művelődési ház is működik. A háztömbökön itt-ott már látszanak a felújítás eredményei, bár még messze van mondjuk a favorit XI. kerülettől vagy némelyik hazai nagyváros lakótelepétől, ahol a panelprogramban komplex felújítások voltak: kicserélték a nyílászárókat, megújult a gépészet, napelemek kerültek a tetőre és szigetelés a homlokzatra. A részleges panelprogram, az egyedi fűtési rendszer kialakítása és a 2002-ben kiépített kamerás térfigyelő rendszer viszont növelte a Havannán épült lakások értékét.

Rekorderek

Idén eddig a legnagyobb értékű panel-tranzakció májusban, a III. kerületben volt. Egy befektető 61,5 millió forintot fizetett egy jó állapotú, 73 nm-es, lift nélküli házban található lakásért, vagyis a négyzetméterár 842 465 forint volt. A négyzetméterárak alapján pedig abszolút új csúcs is született, egy 36 négyzetméteres, jó állapotú XIII. kerületi otthon 39 millió forintért kelt el, vagyis a négyzetméterár már meghaladta az egymillió forintot.

Befektetési szempontból az árfekvés miatt is keresettek lettek a panelek, hiszen mégiscsak több száz ezer forinttal kevesebb ezek négyzetméterára, mint egy felújított tégla lakásé. Az újakat már nem is említjük, hiszen ott az átlagár 1,1-1,2 millió forint a legtöbb fővárosi kerületben, egyesekben pedig 1,5-1,7 millió forint jellemző. A panelek általában 2-3 szobásak, vagyis bérbeadási szempontból ideálisak akár egy kisebb családnak, akár a diákoknak. Egy jó helyen lévő, jó állapotú panelért bőven elkérhetnek 150-170 ezer forintot havonta a bérbeadók.

Kapcsolódó cikk Újabb lakáshegyek jönnek a budapesti Duna-szakaszon A top ingatlanfejlesztők egyre több telekre csapnak le. Jól jött, hogy a kormány meghosszabbította a kedvezményeket.

A paneleknél a pesti belváros és Buda között minimális különbség alakult ki, az átlagos négyzetméterár 761 és 769 ezer forint, de kicsivel ebben a szegmensben is Buda a drágább. A pesti peremkerületekben olcsóbb egy négyzetméter, az átlagár 642 ezer forint az első hat hónap statisztikái alapján az Otthon Centrum szerint.

Az egy kerületen belüli összes lakótelepet beszámítva összeállt a kerületeket felvonultató toplista. Ezt a budai XI. kerület vezeti a maga 864 ezer forintos négyzetméterárával, de ez nem meglepő: karnyújtásnyira vannak az egyetemek, még a pestiek is, hiszen a metró gyorsan elviszi a diákokat a Duna másik oldalára és a villamosközlekedés is fejlődött. Ezüstérmes a többféle vásárlói réteget kiszolgáló XIII. kerület, 815 ezer forinttal, míg a harmadik helyet a XII. kerület szerezte meg, 803 ezer forinttal.

Érdekes, hogy a III. kerület, ahol a sokáig lesajnált Békásmegyeri lakótelep is található, feljött a negyedik helyre, megelőzve a zuglói lakótelepeket, amelyek egykor vezették ezt a listát. Óbuda népszerűbbé válásában bizonyosan szerepe volt annak, hogy ott is javult a villamosközlekedés, a régi óbudai, a békásmegyeri és a római telepekhez közel van a Duna. Óbuda több részén is elég sok a panelprogramos épület, ami a rezsiemelkedés miatt kiemelkedően megdobja az ottani lakások értékét.

A panellakások ára átlagosan 20 százalékkal emelkedett tavaly óta: a drágulás minden kerületben érezhető, a vevőknek általában 10-30 százalékkal kell többet letenniük az asztalra a sikeres tranzakcióhoz. A panelrekordot a XXII. kerület tartja, majdnem 40 százalékos drágulással, de a XIX. kerületben is 32 százalékot nőttek a négyzetméterárak. A legkisebb, 10 százalék körüli árnövekedést a III. és XXI. kerületben mérte az Otthon Centrum.