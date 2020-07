9,7 millió az átlagos babaváró hitel, főleg a harmincasok igénylik

Komoly kereslet mutatkozott az elmúlt egy évben az államilag támogatott babaváró hitelekre a K&H Banknál - derül ki a pénzintézet összefoglalójából, amely a tavaly július óta igényelhető babaváró hitel egyéves évfordulójára készült.



tízből kilenc igénylés átment

Egy év leforgása alatt a K&H-hoz 8 ezer igénylés érkezett 75 milliárd forint összegben. “Az igénylések többségét, tízből kilencet hagyott jóvá a K&H és ezeket folyósította is az érintetteknek, akiknek 30 százaléka a CSOK-ot is felveszi, hogy teljeskörűen kihasználja az állami támogatási lehetőségeket a családalapításhoz.” – mondta Árva András, a K&H lakossági marketing szegmens vezetője.



fölényben a harmincasok, de volt példa 60 év feletti igénylőre is

A babaváró hitel elsősorban a 30-39 évesek körében népszerű. A bank adatai szerint ebből a korosztályból négyszer annyian igényelték a hitelt, mint a 20-29 évesek táborában. A harmincas korosztály fölénye a bank szakértői szerint azzal is magyarázható, hogy nekik már biztosabb az anyagi hátterük. „A hivatalos adatokat nézve, az idei év első negyedévében, a kedvezmények nélkül a 30-39 évesek átlagbére 276 ezer forintot tett ki, míg a 20-29 éves korosztályé 221 ezer forintot. Ez is lehet az egyik oka annak, hogy a biztosabb anyagi háttérrel rendelkező harmincasok között népszerűbb a konstrukció. Az is érdekes tendencia, hogy az anyák első gyermek vállalásának átlagos életkora az elmúlt években nőtt, jelenleg közel 29 év ” – kommentálta a KSH adatait Árva András.



A K&H Bank összefoglalója szerint bár a babaváró hitel vonatkozó szabályai szerint maximum 40 éves nők igényelhetik a kölcsönt, a férfiaknál azonban nincs ilyen korlátozás. A K&H-nál a babaváróhitel-igénylő férfiak 13 százaléka 40 évnél idősebb, de az elmúlt évben kétszer is volt példa arra is, hogy 60 évnél idősebb férfi igényelte a hitelt.

A bevezetés óta eltelt egy évben babaváró hitelt igénylő házaspárok közel felénél már úton volt a baba, ez az esetükben azt is jelenti, hogy a teljes futamidőre kamatmentes a hitel és a törlesztőrészletek fizetését három évre felfüggeszti a bank. Több mint egy tucat családnál már érkezik a második gyermek, ezért nekik az eredeti tartozás 70 százalékát kell csak visszafizetni az állami támogatás miatt. A K&H-nál öt olyan család van, akiknél már a teljes tartozás megszűnt, mert hármasikrek érkeztek vagy fognak érkezni hamarosan.

A babaváró hitel igénylését tervezők számára a K&H új babaváró kalkulátora nyújthat segítséget, amely a gyermekvállalás időpontja és a gyermekek száma alapján megmutatja, hogy miként alakulhat a hitel törlesztése a jövőben. Az összesített adatok alapján a kalkulátort használók 70 százaléka egy gyermeket vállalna öt éven belül, 18 százalékuk kettőt, 8 százalék pedig három gyermeket tervez. Az érintettek által elvégzett kalkulációk szerint az átlagos hitelösszeg 9,3 millió forint, ez valamivel elmarad a ténylegesen folyósított babaváró hitelek 9,7 millió forintos átlagától.