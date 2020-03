Idős magyarok tucatjainak a pénzét is kicsalta egy ukrán call center

A világ több mint ötven országában élő emberek, köztük magyarok tucatjainak pénzével tűntek el egy call center értékesítői – derül ki a Direkt36 cikkéből, amely a 444.hu-n jelent meg. A Direkt36 egy nemzetközi újságíró csapat tagjaként vett részt a nyomozásban. A jól jövedelmező, világméretű átverés nyomai egy ukrán irodaházba vezetnek.

A Kijev belvárosában álló elegáns épület, a Mandarin Plaza hatodik és hetedik emeletén több száz call centeres dolgozik nap mint nap azon, hogy a világ minden táján élő ügyfeleit befektetésre beszélje rá. A mesés profit ígérete azonban hamis, az áldozatok – többségük idős ember, aki a megtakarításait bízza az értékesítőkre – soha többé nem kapják vissza a pénzüket, sőt, a legtöbbször annak sincs nyoma, hogy a pénzt bárki bármibe fektette volna.

A Milton Group számára azonban rendkívül jövedelmező az üzlet, tavaly rekord bevételt, 70 millió dollárt (21,5 milliárd forintot) termeltek a kijevi irodában dolgozók. A szép eredményt egy több száz fős, fényűző újévi bulival ünnepelte a cég, a dolgozóknak jutalomlakásokat és autókat osztottak.

A Milton Group három éve zavartalanul tevékenykedik, egy alkalmazottnak azonban elege lett.

Hónapokon át gyűjtötte az információkat, majd elhagyta Ukrajnát és a legnagyobb svéd napilappal, a Dagens Nyheterrel osztotta meg, hogy mit látott. Ezután egy nemzetközi újságírócsapat – melynek a Direkt36 is tagja volt – az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) vezetésével hónapokon át dolgozott, hogy feltérképezze a Milton Group hálózatát. A #FraudFactory nevet kapott nyomozás eredményeiről 25 ország médiumai számolnak be a napokban.

A világ tucatnyi országából a cég több mint száz ügyfele mondta el történetét. Volt az áldozatok között olyan, aki több, mint 12 millió forintnak megfelelő összeget veszített.

Az értékesítők feljegyzéseket készítettek az ügyfeleikről a belső nyilvántartásukba, például ilyeneket: "Nagyon öreg ember. Rávettem, hogy fizesse be a tranzakciós díjat... egy barátjánál lakik mert nincs pénze kajára, vissza kell hívni hétfőn, 400 ezret vesztett" vagy „Eladta a házát, nincs több pénze, sír". Egy magyar férfiről pedig azt írták: "Vén fasz, nem ért semmit."

A Direkt36 több mint 20 olyan magyart azonosított, akik hasonló csalás áldozatai lettek és közülük heten mesélték el a történetüket. Ők összesen 11 ezer eurót, vagyis csaknem 4 millió forintot veszítettek. Egy nyugdíjas asszony a temetésére félretett pénzét adta oda és a barátaitól is kölcsönkért.

A Milton cégcsoport ügyvezetője, Jakub Keselman tagadta, hogy a cége nagy létszámú ügyfélszolgálatot működtetne. Azt állította, hogy csak szoftveres megoldásokat nyújtanak más cégeknek, az ügyfelekhez semmi közük, az pedig előfordul, hogy valaki elveszíti a befektetett pénzét. A svéd rendőrség nyomozást indított, az információk forrását biztonságba helyezték.

A Direkt36 két cikkben számol be a nyomozás eredményéről, az első a hálózat felépítését mutatja be, a jövő héten megjelenő második a magyar áldozatok történetét meséli majd el.

(Direkt36)