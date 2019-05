Nem jött össze időre az azonnali átutalás, nagyot csúszik a bevezetés

Az MNB és a Giro határidőre elkészült a központi infrastruktúrával, a bankok közül azonban nem mindenkinek jött össze időre a fejlesztés - ahogy azt az utóbbi időben mi is többször előre jeleztük, elhalasztották az azonnali fizetési rendszer elindítását Magyarországon. Idén július 1. helyett 2020. március 2-ától lesz elérhető az ügyfelek számára az azonnali fizetés - tehát jelentős, 8 hónapos haladékot kapott a pénzügyi szektor.

A bankok közül nem mindenki készült el

Az MNB és a bankok vezetői ma tanácskoztak a témában, ezután adta ki a közleményt a jegybank a halasztásról. Azt írják:

"A példa nélküli beruházás a hazai bankszektor informatikai rendszereinek átalakítását igényli, ezért a jegybank folyamatosan nyomon követte a pénzforgalmi szolgáltatók felkészülését. Ennek fényében indokolt, hogy a vonatkozó rendeletben meghatározott 2019. július 1-i időpontban csak a rendszer éles próbaüzeme induljon meg, a lakossági és vállalati ügyfelek számára pedig a teljes indulásra egy későbbi időpontban kerüljön sor. Az MNB és a GIRO Zrt. oldaláról az infrastruktúra teljes mértékben készen áll az éles üzemi működésre, ugyanakkor a piaci szereplők oldalán azonosított kockázatok miatt a Pénzügyi Stabilitási Tanács 2019. május 28-i ülésén úgy döntött, hogy a pénzügyi stabilitás fenntartása, az elektronikus fizetésbe vetett bizalom megőrzése és a szolgáltatással tervezett ügyfélélmény elérése érdekében az ügyfelek számára az azonnali fizetés 2020. március 2-ától lesz elérhető."

Úgy tudjuk, néhány külföldi tulajdonban levő nagybank elkészült ugyan időre a fejlesztéssel, többeknek azonban gondot okozott az egyébként igen szűkre szabott határidő.

Két hónap múlva kell mindenkinek elkezdenie az éles próbát

Információink szerint azok a bankok, amelyek az eredeti határidőre elkészültek a rendszerükkel, mostantól egy kéthónapos önkéntes próbaüzemben vehetnek részt, két hónap után viszont minden pénzintézetnek kötelező részt vennie a jövő év március 1-jéig tartó éles próbaüzemben.

Úgy tudjuk, az MNB június első hetében tájékoztatja a részletes menetrendről, feladatokról a bankokat.

Túl nagy feladat, túl rövid idő alatt

Az azonnali fizetési rendszer létrehozásáról 2017 elején hozta meg a szükséges döntéseket a Magyar Nemzeti Bank. A döntés értelmében az év minden napján, 24 órában, legfeljebb 5 másodperc alatt lehet majd átutalásokat teljesíteni úgy, hogy az átutalás kezdeményezése során lehetőség lesz a jelenlegi hosszú számlaszámok helyett a kedvezményezett más azonosítóját (például mobiltelefonszám, e-mail cím) megadni.

Az alapszolgáltatáson (az átutalások esetében az azonnaliság biztosításán) kívül tehát a másodlagos azonosítók használatát is belevették a projektbe; a magyar rendszer különlegességét az adta, hogy a 10 millió forint alatti összegek esetén kötelező jelleggel minden banknak az azonnali infrastruktúrát kell használnia a rendszer indulásakor. A csúszás hátteréről a napokban a Privátbankár.hu bővebben is írt - itt már jelezték is, hogy 6-8 hónapot késhet a bevezetés.

Még mindig nem tudni, a nyugdíjak is azonnal megérkeznek-e

Csütörtökön kérdeztük a témáról Varga Mihály pénzügyminisztert, aki akkor még csak annyit mondott: a kellő időben sor fog kerülni az azonnali fizetési rendszer bevezetésére, de ennek a jegybank a felelőse. Arra a kérdésre, hogy a nyugdíjakat is az azonnali fizetési rendszeren utalják-e majd, Varga azt válaszolta: hamarosan tájékoztatást adnak ebben a kérdésben.