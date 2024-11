Start-számla: a legjobb döntés a gyermeked jövőjéért

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

A Magyar Államkincstár WebKincstár és MobilKincstár online szolgáltatásaival a Babakötvény-befektetések kényelmesen és gyorsan, akár otthonról is intézhetők.

Jelenleg a Babakötvény-sorozatok kiemelkedő, 20,60 százalékos kamattal vásárolhatók meg. A Babakötvény éves kamata az előző évi átlagos infláció mértéke és a további 3 százalékpontos prémiumból tevődik össze, ezzel hosszú távon is folyamatosan, az áremelkedést jelentősen meghaladó kamatot fizet a befektetőknek. Az infláció mértéke feletti kamatozás gyermekünk életkorától függetlenül értékes anyagi támogatást jelenthet. Ráadásul a kamatos kamattal az éves kamat és a befizetések összege automatikusan a gyermek születési évéhez tartozó Babakötvény-sorozatba kerül befektetésre.

A családok többsége ma már a kincstári Start-számlán Babakötvény formájában takarékoskodik gyermekének. De miért érdemes megnyitni ezt a számlát, és Babakötvényt vásárolni a Magyar Államkincstárnál? Mert infláció feletti kamatozást nyújt, és a számlára befizető családok évente állami támogatásban is részesülnek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!