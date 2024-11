Újra kell gondolni az idősgondozást Magyarországon

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A gyógytorna igénybevételének lehetősége is a szolgáltatási paletta egyik eleme, úgy, mint a szakorvosi járóbetegellátás vagy az igény és szükség esetén saját gépkocsival, kísérővel történő szakorvosi járóbeteg ellátásra történő kísérés. Az időpont egyeztetéstől egészen a szállításig, majd a meghatározott terápia segítéséig felölejük a folyamatot, így egy teljesen komplex ellátást nyújthatunk. A másik fő vetület a kényelmi szolgáltatások biztosítása, mint például az étkezés biztosítása – ez igazodik a szakorvos által előírt diétákhoz- , a mosás, takarítás, vagy éppen a változatos, színes programszervezés házon belül és házon kívül.

Meghatározó tétel otthoni szakápolói szolgálat igénybevételének lehetősége a nap 24 órájában. A szakápolói szolgálat jogosult háziorvos vagy kezelőorvos által előírt szakápolói feladatok elvégzésre a beteg otthonában, legyen szó például infúzióbekötésről, szondán keresztüli táplálásról, vagy lábszárfekély kezelésről. Ezzel egyébként akár kórházi napokat is kiválthatunk. Ezek az otthoni terápiák, kezelések akár eredményesebbek és hatékonyabbak is lehetnek, mintha egészségügyi intézményekben történnének, mert a betegek a megszokott környezetükben gyorsabban, jobban tudnak gyógyulni.

A szolgáltatási díjjal végül is mit vesz meg a bérleti jog tulajdonos?

A szolgáltatási díjak kalkulálásának különböző szolgáltatási csomagtartalmakat kínálunk, ezzel is szolgálva az egyedi szükségletekhez való igazodást.

Természetesen igyekszünk maximálisan igazodni Ügyfeleink igényeihez, kéréséhez. Igen, van olyan Ügyfelünk, aki rendszeresen látogat külföldre, akár hosszabb időre is.

A bérleti jog megszerzésével egy havi szolgáltatási díjat is kell fizetni. Ez mennyire rugalmas, ha például egy hónapot egész máshol a gyerekekkel, vagy az unokákkal szeretné tölteni az ember akkor is fizetni kell?

A korábbi, a gondoskodó államról szóló elképzelés nem teremtette meg az öngondoskodás hagyományát Magyarországon. A változás az elmúlt évek során már elindult, talán egyik figyelemreméltó változásként értékelhetjük, hogy szociális törvényünk is kimondja, hogy az egyén szociális biztonságának megteremtése elsősorban az egyén feladata. A tartásra képes, vagy köteles hozzátartozók jogszabályszintű behívása a rendszerbe szintén markáns jelenség, a természetes támogatói hátterek erősödése, erősítése is fontos lehet, az önkormányzatok és az állami beavatkozás színterei mellett. Hogy mikor kell elkezdeni az öngondoskodást? Erre az én válaszom az, hogy talán sosincs elég korán hozzá.

Így van, de ez nemcsak az idősekre igaz, hanem a fiatalabb nemzedékekre is jellemző Magyarországon az öngondoskodás hiánya, gondolok itt például a nyugdíjtakarékosságra.

Mindenkinek joga, és ilyen módon tulajdonképpen egyfajta kötelessége is az, hogy önmagáról gondoskodjon előre, hiszen csak mi tudjuk igazán, hogy mi milyen sorsot kívánunk magunknak. A közbeszédben már fellelhetők azok a gondolatok, amelyek az öngondoskodás szükségességéről és törvényszerűségéről szólnak, de ahogy mondani szokták, a szótól a tettig hosszú út vezet.

Én úgy vélem alapvető változásra volna szükség az általános gondolkodásunkban ezen a téren. Az ilyen helyzetekre elsősorban mindenkinek magának kell felkészülnie. Közvetlen családunk és természetes támogatói környezetünk – barátaink, szomszédjaink – egy ilyen helyzetben mindent megtesznek azért, hogy segítsenek bennünket, de a lehető legjobb szándék mellett is előállhat az a helyzet, miszerint mégsem mi döntünk saját sorsunk felett.

Ki ne ismerne olyan családot, amely bajba került egy idősebb hozzátartozó váratlan betegsége miatt? Most egy merőben új lehetőség segítheti az idősgondozói ellátást Magyarországon. Huszár Viktóriával a Golden Palace Göd Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.

