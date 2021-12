Nem működik a Pfizer öt éves kor alatt

Miközben sok országban – ahogy Magyarországon is – zajlik már az 5-11 éves gyerekek oltása az erre a célra egyedül engedélyezett Pfizer-vakcinával, a cég kutatói már 2-5 éves korosztálynak szánt adagolást tesztelték az elmúlt időszakban. Az eredmények azonban kiábrándítóak voltak az első körben, erről maga a vállalat adott ki közleményt.

A most értékelt klinikai vizsgálatok során a gyerekek két, 3 mikrogrammos adagot kaptak a vakcinából (ez egyébként a felnőtt adag tizede). A vizsgálatban hathónapostól kétéves korig is szerepeltek kisgyerekek, náluk ez az adag a 16-25 évesekhez hasonló immunválaszt váltott ki. Azonban az eredetileg megcélzott csoport, a 2-5 éves korosztály esetében az eredmények nem igazolták a várakozásokat.

A cég most azt tervezi megvizsgálni, hogy javít-e a helyzeten, ha az ötévesnél fiatalabb gyerekek egy harmadik oltást is kapnak – az adagot egyelőre nem akarják felemelni. Ez olyan szempontból is logikus lépés lenne, hogy a mostani tudásunk alapján két dózis már a felnőtteknek sem elég, az omikron ellen például már nem biztosít elég védelmet a két oltás, de néhány hónap után már az eddig variánsok ellen sem elég hatékony.

Az amerikai gyógyszerhatóságként működő FDA engedélyezte, hogy az eredeti terveket megváltoztatva három dózisos oltási tervvel is teszteljék az ötévesnél fiatalabb kisgyerekeken a Pfizer oltását. A változás azonban hónapokkal későbbre tolhatja a vakcina ilyen alkalmazásának engedélyezését, és ezáltal a legkisebbek oltásának megkezdését is.