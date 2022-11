Vendégségben a brit uralkodónál – Zalánpatak felkerült a világ turisztikai térképére

Bizonyára sokan meglepődnek rajta, miszerint bárki pihenhet a most megkoronázott brit uralkodó erdélyi vendégházában – adja hírül az amerikai Travel and Leisure. Várhatóan sok tengerentúli érdeklődik majd a lehetőség iránt - főleg a sznobok – csak előbb megnézik a térképen, merre is van Erdély. Sokuknak Romániáról is csak Drakula jut az eszébe.

A király egy 18. századi szász házikót vásárolt meg és újíttatott fel a Zalánpatak völgyében. Fotó: Bonciocat A király egy 18. századi szász házikót vásárolt meg és újíttatott fel a Zalánpatak völgyében. Fotó: Bonciocat

A bevételt jótékony célra fordítják

A király egy 18. századi szász házikót vásárolt meg és újíttatott fel a Zalánpatak völgyében. Még Wales hercegeként, 1998-ban járt először e régióban, és szinte rögtön beleszeretett a szépséges tájba. A Zalán Vendégházat ma már a szállásfoglaló oldalakon is hirdetik, viszonylag megfizethető árért. A recepción magyarul, angolul és románul beszélnek.

A bevételt a romániai The Prince of Wales Alapítvány, a The Prince's Charities tagszervezete kapja. Az ingatlan egy részét képzési központtá alakították át, hogy "megélhetést biztosítsanak Románia falvaiban", valamint hagyományos kézműves technikákat oktassanak.

A berendezés antik és parasztbarokk stílusú bútorok, valamint régi népművészeti tárgyak keverékéből áll, a komfort, a szerviz természetesen luxus színvonalú.

A magyar, a szász és a román kultúra emlékei

A régi faragott tükrök, a damaszt ágyneműk, a kézzel szőtt gyapjúszőnyegek, a szépséges cserépkályhák a magyar, a román és a szász kultúra hajdani világát tükrözik. Az amerikai turisztikai lap nagy sikert jósol a különleges úti célnak, annál is inkább, mint ahogy kiemeli, „az odaadó személyzet helyi alapanyagokból készít családi jellegű fogásokat”. A vacsora előtt kötelező megkóstolni aperitifként a „székely köményest.” Az ételeket helyi alapanyagokból készítik, az ingatlanhoz saját zöldséges és gyümölcsös kertek tartozik, a gyógynövényeket itt szedik a reggeli teához. Az itallap magyar és román borokat kínál, széles választékban.

Nincs à la carte étkezés, a különleges kéréseket és az étkezési igényeket előre jelezni kell. Mit főznek errefelé? Kóstoló a meglehetősen ismerős fogásokat ajánló étlapról: tárkonyos krumplileves,sertéssült rizzsel és káposzta salátával, csokis piskóta. A másik menü: csirkével és gombával töltött palacsinta, marhasült vagy csirke tört krumplival, párolt káposztával és savanyúsággal, rizspuding gyümölcsöntettel és tejszínnel.

Lovas szánkózás, fatüzeléses sós pezsgőfürdő

Érdekes programokban sincs hiány: a kirándulások, a szabadtéri vacsorák, télen pedig a forralt borral kiegészített lovas szánkózás A vendégek all-inclusive ellátásában benne foglaltatik az érkezéskor üdvözlőital, az étkezés, a túrák, a helyi belépők, a közlekedés, személyenként és éjszakánként 157-167 euróért.

A tudat azonban, hogy valaki a király házában alszik, felbecsülhetetlen – jegyzi meg a lap.

A közeli lovardában lovaglásra is van lehetőség, ahová autóval szállítják a vendégeket. A meleg hónapokban „al fresco” vacsorákat kínálnak a környező dombokon. Népszerű a lazulás a fatüzelésű sós pezsgőfürdőben, nyáron pedig a frissítő fürdőzés, az ásványvizes medencében.

Távcsövön nézheted a vadon élő állatokat

Ahogy a honlapon olvasható, minden szoba „nagy szeretettel” lett felújítva, és eredeti erdélyi régiségekkel és textíliákkal díszítve. Látszik az épületeken, hogy régiek, mégsem tekinthetők kopott eleganciájúaknak, eredetiségükkel fognak meg. A vendégek úgy érzik, mintha egy évszázados magánházban laknának – és így is van. A szobákban nincs se tévé, se rádió, a szalonban van egy kis hifi lejátszó CD-kkel, no meg rengeteg könyv.

Távcsövet is lehet kölcsönözni, hogy megleshessük a vadon élő állatokat. A vendégház irodájában található kis boltban helyi termékeket és kézműves termékeket árulnak. A faluban csak két kis üzlet található, étterem nincs.

A walesi herceg, azaz ma már Károly király azt reméli, hogy vendégháza több embert ösztönöz majd arra, hogy ellátogasson Erdélybe, akik ezzel elősegítik az ottani fenntartható fejlődést.