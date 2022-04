Gazdagréten is nagy volt a tumultus az átjelentkezettek miatt

Egészen a Csiki-hegyekig fújt az idők szele. Akár túrázni is indulhattunk volna a budaörsi hegyek közé, de a vasárnap hajnalban érkezett hó egy kicsit bezavart. Nem csupán a mi szemünket kerekítette a nagy fehérség, az állatokat is összekavarta kicsit, Gazdagréten mókus szaladt az egyikm fára.

Kis túlzással özönlünk a járdán mindkét irányból. Hatalmas csapatot alkotunk mi, akik nem ott szavazunk, ahová a lakcímkártyánk szól. Gyüttmentek vagyunk, ez most egy hatalmas közös bennünk. A Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola udvara gond nélkül nyel el mindenkit, akik az átjelentkezettek 115-ös szavazókörébe tartunk. A miénk a legnagyobb halmaz, az ország valamennyi szegletéből idesereglünk dönteni országló atyákról és négy olyan kérdésről, amiről sokat vitatkoztunk és még fogunk is, ha látjuk ennek bármi értelmét.

Sokan nem a saját lakóhelyükön adták le szavazataikat. Fotó: Jernei Gábor Sokan nem a saját lakóhelyükön adták le szavazataikat. Fotó: Jernei Gábor

Az udvarra érve már érezhetjük, együtt vagyunk, mégis megosztanak minket. Kordonok osztanak hat folyosóra, ki-ki saját megyéje szerint sorakozik. A tornaterembe vezető lépcső előtt megállunk, alaposan beöltözött kikiáltók sorolják, mikor melyik megye képviselői járulhatnak az urnák elé. A beengedők óránként váltják egymást, naptár szerint április, hőmérséklet szerint december van, ezért a sapka, a sál, a kesztyű, vastag kabát mellé jár a meleg tea. Hálátlan feladat ilyen időjárásban szolgálni a köz javát.

Sokfélék vagyunk, természetesen itt is megjelenik az örök elégedetlenkedő. „Négy éve is két órát kellett sorba állni” – háborog az ügyeletes kikiáltónak, akivel összenézünk és elmosolyodunk picit. Fél perc múlva az elmélet megdől, a méltatlankodó hanghoz tartozó férfi már a bejáratnál tűnik el.

Folyamatosan darálják, melyik megye mikor léphet be. Nem nézem az órát, de öt percnél több biztos nem telt el és az ajtónálló már irányít tovább a hatalmas teremben. Egyedül vagyok a becsekkolásnál, kis keresés után megtalálnak a papíron is. Lelkemre kötik, ragasszam le a borítékot, csak akkor érvényes a szavazat.

A fülke magányában lelkiismeretem szerint fogyasztom a golyóstoll tintáját, majd ismét a levegőn. Már süt a nap, olvad a hó, száz méter múlva egy hölgy megállít, az iskolát keresi. Már ismerősnek számítok a környéken, mutatom a helyes irányt. Mosolyog és megköszöni és elsiet és csak ekkor ugrik be, mi volt az, ami már a szavazókör felé is zavart. A legtöbben sietnek, ezzel is jelezve, ez a jelenlét most fontos.