12,5 milliárd forintért került orosz kézre a Dunakeszi Járműjavító

Májusban lett végleges , hogy orosz kézre kerül a Dunakeszi Járműjavító. A cég konzorciumi tagként érdekelt az egyiptomi vasútfejlesztési gigabizniszben is, itt egy oroszországi üzemmel közösen 1300 vasúti kocsit kell legyártani egymilliárd euróért cserébe. A gyártást az Tverben található üzem már megkezdte, az első ott készült kocsik már Egyiptomban vannak, de a magyar műhely a munkálatokban eddig még nem vett részt.

További érdekesség a TMH kapcsán, hogy a Magyar Vagon Zrt. Magyarország londoni nagykövete, Szalay-Bobrovniczky Kristóf tulajdona, aki így a cégen keresztül tulajdonos a TMH Invest Hungaryben, azon keresztül meg a Dunakeszi Járműjavítóban is. A járműjavító 10 százalékát továbbra is kistulajdonosok birtokolják.

A vevő a TMH Hungary Invest Zrt., mely az orosz TMH (Transmasholding) International AG és a Magyar Vagon Zrt. közös vállalkozása. A Transmashholding azért is emlékezetes, főleg a budapesti lakosoknak, mert hozzájuk tartozik a Metrovagonmas is, amely az M3-as metrókocsik botrányosan sikerült felújítását végezte.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!