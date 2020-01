160 milliónyi adót csalt el egy Mészáros & Felcut Kft. nevű cég

Furcsa cégnévre bukkanhatott a jelentős összegű adóhiánnyal érintett adózók tavaly őszi listáján az, akinek valamiért az ilyen dokumentumok böngészése a hobbija. Az adóhivatal által közzétett kimutatás 25. helyén ugyanis egy bizonyos Mészáros & Felcut Kft. szerepelt, amelytől összesen közel 440 millió forintot követelt a NAV. Valószínűleg kevés ember van Magyarországon, akinek a vállalat nevéről – a betűhiány ellenére – nem a miniszterelnök néhány év alatt leggazdagabb magyarrá váló felcsúti barátja jut az eszébe. Pedig úgy tűnik, hogy ehhez a céghez nincs köze Mészáros Lőrincnek, egyszerűen csak valaki jó ötletnek tartotta lényegében róla elnevezni a vállalatát, majd elcsalni némi adót.

Elfelejtettek befizetni 160 milliónyi adót

A Mészáros & Felcut Kft. egyébként kifejezetten fiatal cég, kevesebb mint három éve, 2017 tavaszán alapították. Ráadásul véletlenül sem Felcsúton, hanem onnan nagyjából 80 kilométerre, Gyömrőn, egy vélhetően többlakásos házban.

A vállalat főtevékenysége a vegyes termékkörű nagykereskedelem, de papíron foglalkoznak mindenféle közúti gépjármű adásvételével, illetve mezőgazdasági termékek, építési anyagok, bútorok, háztartási áruk, de még hajó és repülőgép nagykereskedelmével is. Legalábbis elvileg, a cég tényleges működéséről ugyanis lényegében semmit nem lehet tudni. A vállalat – hiába lenne ez kötelező – eddig egyetlen évben sem számolt be a tevékenységéről, és úgy tűnik, hogy ennek megfelelően adóbevallást sem adott le.

Az adóhiányosok listáján elfoglalt helye legalábbis elég egyértelműen erre utal. Adóhiány ugyanis úgy keletkezik, hogy az adót nem vallja be a cég vagy a magánszemély, így azt a NAV állapítja meg. Magyarul az adózó tulajdonképpen eltitkolja, hogy adófizetési kötelezettsége van, és csak utólag derül ki, hogy mégis kellett volna fizetnie. Egy cég esetében ez előfordulhat például úgy, hogy nem vall be bevételt, vagy nem valós költségeket számol el (fiktív vagy az adóhatóság által nem elfogadott számlákkal). Ilyenkor az adott vállalatnak kisebb lesz a nyeresége a valósnál, és kevesebb társasági adót fizet.

A Mészáros & Felcut Kft. 156 millió 257 ezer forintnyi adófizetési kötelezettségről felejtett el így számot adni. A NAV azonban ennél is jóval több pénzt követel rajtuk. Az adóhiány után ugyanis mulasztási és adóbírságot is ki lehet szabni. A hatóság pedig élt is ezzel, olyannyira, hogy az őszi lista szerint a be nem vallott adón felül további 288 milliót követeltek a cégtől. Így a teljes követelés meghaladta a 443 millió forintot, aminél csak 14 cég és magánszemély hozott össze többet abban az időszakban.

Gyorsan eladták

A vállalatot, illetve annak ügyvezetőjét megkerestük kérdéseinkkel, mások mellett kíváncsiak lettünk volna arra, hogy mivel foglalkoztak az elmúlt három évben, miért nem vallották és fizették be az adót, illetve tervezik-e ezt egyáltalán, ám kérdéseinkre – hiába nyitották meg a levelet – nem érkezett válasz. Szintén nem reagált megkeresésünkre a társaság alapítója,

a kreatív nevű vállalat ugyanis nem ugyanannak a kezében van, aki létrehozta, rövid története során már tulajdonost váltott.

Ráadásul viszonylag hamar: az alapító már hét hónappal a cég bejegyzése után eladta a teljes részesedését. Mivel nem volt egyértelmű, mely időszakban felejtett el adót fizetni a Mészáros & Felcut Kft., egy másik cégén keresztül vele is megpróbáltunk kapcsolatba lépni, ám ez nem sikerült, így azt sem tudhattuk meg, miért ezt a nevet választotta a cégének, illetve tudott-e az elmaradásokról.

Mindenesetre a cégbíróságra leadott iratok szerint jóval olcsóbban adta el a vállalatot, mint amennyit az névértéken ért. A céget ugyanis 3 millió forintos tőkével alapította, de a vevő csak 300 ezer forintot fizetett érte. A szerződésben emellett külön kiemelték, hogy a vevő tisztában van a kft. minden korábbi szerződésével, kötelezettségével és jogosultságával. Ez valahol érthető, de hasonló helyzetekben az ilyen bekezdések akkor szoktak ennyire hangsúlyosan megjelenni az egyébként nyúlfarknyi szerződéseken, ha az eladó mindenképpen szabadulni akar minden felelősségtől.

Azt a pénzt már hiába keresik

A lista egyébként, amin a Mészáros & Felcut Kft. szerepelt, tegnap óta nem elérhető, mivel időközben a NAV közzétette az új, tavalyi utolsó negyedéves dokumentumot, amivel párhuzamosan az előzőt mindig eltávolítják a honlapjukról. A társaság táblázatból való eltűnése azonban nem azt jelenti, hogy megfizették volna az adót, sőt. A hatóság korábban kérdésünkre ugyanis elárulta, hogy a

listára akkor kerül fel egy adózó, ha az előző negyedév során a NAV a véglegessé vált határozatban természetes személyek esetében tízmillió forintot, más adózók esetében százmillió forintot meghaladó összegű adóhiányt állapított meg az adózó terhére, feltéve, hogy az erről szóló határozatban előírt fizetési kötelezettségnek az adózó a határozatban megállapított határidőben nem tett eleget.

Magyarul a lista dinamikus, mindig azok szerepelnek rajta, akiknél az előző negyedévben állapítottak meg adóhiányt. Az érdekes kérdés, hogy ennek ellenére miért kell az előző dokumentumot minden negyedévben eltávolítani, és miért nem lehet nyilvántartani azokat a szereplőket, akiken továbbra is százmilliókat követel az adóhatóság, ám erről túl sokat nem árult el a NAV, a hatályos jogszabályokra hivatkozva.

Konkrétan a Mészáros & Felcut Kft.-n valószínűleg nem fogják tudni behajtani a követelést, mivel a céget a bíróság hivatalosan – épp a NAV kérésére – már azelőtt megszűntnek nyilvánította, és megindította ellene a kényszertörlési eljárást, hogy a vállalat felkerült volna a listára. A adóhatóság ugyanis arról tájékoztatta a cégbíróságot, hogy a vállalat adószámát megszüntették, ilyenkor pedig ez a bevett bírósági gyakorlat.

Az ügyben megkerestük Mészáros Lőrinc csoportját is, de válaszokat egyelőre nem kaptunk. Tőlük azt kérdeztük, hogy tudtak-e egyáltalán a Mészáros & Felcut Kft. létezéséről, illetve arról, hogy komoly adóhiánya van a vállalatnak. Emellett arra is kíváncsiak lettünk volna, hogy van-e kapcsolatuk a társasággal, valamint annak tulajdonosával, és ha nincs, nem zavarja-e őket a névválasztás.

