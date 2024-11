One – ez a 4iG csoport új távközlési márkaneve januártól

A 4iG cégcsoport szerdán sajtóeseményen jelentette be, hogy 2025. január 1-jétől kivezeti a magyarországi piacról a Vodafone, a DIGI, az Antenna Hungária és az Invitech márkákat, és a társaságok ezt követően egységesen One márkanév alatt nyújtják a lakossági és vállalati távközlési szolgáltatásaikat. A közös márkanévhasználat mellett a társaságok jogilag is eggyé válnak és 2025 második feléig beolvadnak a Vodafone Magyarország jogutód vállalatába, a One Magyarország Zrt.-be. A lépéssel létrejön Magyarország második legnagyobb telekommunikációs vállalata, amely a távközlési szolgáltatások teljes spektrumát lefedi a lakossági, illetve a kis- és nagyvállalati szegmensben.

A One B2B márkájaként létrejött a One Solutions, amelynek égisze alatt a közép- és nagyvállalati, valamint az intézményi és kormányzati ügyfelei számára is teljeskörű szolgáltatásportfóliót kínál a csoport.

A One létrehozásával egy olyan új, dinamikus szereplő jelenik meg a piacon, amely egyesíti meghatározó távközlési vállalataink több évtizedes szakmai tapasztalatát és innovációs képességeit” – mondta Bányai Tamás, a 4iG Csoport hazai távközlési kereskedelmi vállalatainak vezérigazgatója.

Minden pilallant számít! - jelentte be az új jelmondatot Mohamed ElSayad, a 4iG Csoport márkaváltásért felelős üzletfejlesztési és innovációs vezetője

Fotó: 4iG

„A One nem csupán egy új név, hanem egy teljesen új szemléletet és megközelítést jelent a magyar távközlési piacon. Küldetésünk, hogy szolgáltatásainkkal és technológiánkkal minden pillanatot teljesebbé tegyünk” – tette hozzá Mohamed ElSayad, a 4iG Csoport márkaváltásért felelős üzletfejlesztési és innovációs vezetője.

Majka és Szilágyi Áron is a One márkanagykövetei

A 4iG Csoport már korábban bejelentette, hogy Szilágyi Áron háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardvívó a 4iG Csoport és a One márkanagykövete lett. Áron kivételes sportolói pályafutásával és eredményeivel tökéletesen megtestesíti a One által képviselt értékeket: a kiválóságot, az innovációt és a folyamatos fejlődésre való törekvést.

Az esemény másik apropója az új márkanagykövet, Majka bemutatkozása volt. Az egyik legismertebb médiaszereplő és hazai előadó folyamatosan megújul és keresi azokat az elemeket, amelyekkel újat tud mutatni az embereknek és a közönségének. A kollaboráció révén számos kreatív tartalom készül majd, hiszen az innovatív, de emberközpontú szemlélet a One márka esetében fontos alapértékek.

One egy csapat: Szilágyi Áron, Bányai Tamás, Mohamed ElSayad és Majka

Fotó: 4iG

Mi a siker titka?

A One márka nagykövetei megosztották a közönséggel, hogy mi a sikerük fő titka, mi az, ami miatt ott tartanak, ahol. Ebből ragadtunk ki néhány gondolatot.

Szilágyi Áron:

„Én tudok kettőtől, ami az én pályafutásomban meghatározó volt, az egyik: a tudatosság. Tehát én mindig arra fókuszáltam, hogy amit csinálok, arra koncentráljak, és a legprofibb hozzáállással, s ezt úgy csináljam, ahogy a leghatékonyabb. A másik az önismeret, amire már nem fiatal sportolóként jöttem rá, hanem egy picit később. Nagyon sokat tud segíteni, hogyha tisztában vagy azzal, hogy mik az előnyeid, mit az értékeid, mire kell odafigyelni esetleg, és mik a hiányosságok, amiket orvosolni kell. És hogyha ezeken piciket tudsz csavargatni, kicsit tudsz állítgatni, akkor a csillagos ég a határ.”

Majka:

„Abszolút az önértékelés, az nagyon fontos. Tehát fel kell ismerni, hogy mit azok a határok, amiket mondjuk lehet feszegetni, de nem érdemes más vizekre evezni. Azért hozzáteszem azt…, hogy rettentő sok szerencse kell az életben ahhoz, hogy az ember megtalálja azt a szegmenst, amit neki teremtett a sors.”

Emberközpontú márkát terveznek

Az üzlethálózat is megújul: a DIGI, a Vodafone és a korábbi Invitel üzleteinek összevonásával a One 98 településen mintegy 135 üzletben várja majd ügyfeleit. Fontos változás lesz, hogy a lakossági ügyfélkiszolgálás is integráltan működik 2025-től: mind a DIGI, mind a Vodafone ügyfelei ugyanazon ügyfélszolgálati telefonszámon és már a One arculatával működő digitális felületeken intézhetik a szolgáltatásaikkal kapcsolatos ügyeiket. A közép- és nagyvállalati – jelenlegi Invitech és Vodafone Business ügyfelek – szintén egy ügyfélszolgálati telefonszámon, egy weboldalon és nekik dedikált kapcsolattartójukon keresztül intézhetik az ügyeiket.

2025. január 1-jétől a One márka alatt az RTL Magyarországgal kötött exkluzív megállapodás értelmében a One lesz az egyetlen hazai távközlési szolgáltató, amely teljeskörűen biztosítja az RTL és RTL+ tartalmait ügyfelei számára, legyen szó lineáris televízióról, streaming szolgáltatásról vagy szabadon fogható csatornáról.

A One új csomagajánlatait 2025 januárjában mutatja be a cégcsoport.

Szlogen: One. Minden pillanat számít

A One célja, hogy magasabb szintre emelje és ezáltal gazdagítsa az emberek közötti kapcsolatteremtést, a tartalomszolgáltatást, az eszköz-eszköz közötti kapcsolatok kialakítását, hozzájárulva ezzel ügyfelei magánéleti és üzleti céljaihoz, sikereihez. A One működése nem a vezetékekről, a jeladókról vagy bonyolult digitális megoldásokról szól, hanem a kapcsolatteremtésről. Azon dolgozik, hogy az emberek életének különböző területein a kapcsolatokat gazdagabbá tegye a lehető leggördülékenyebb módon.

Játékos és nem fél változtatni

A tartalmakon visszatérő motívumok a firkák. Ezek a kis rajzok keltik életre a márka karakterét, személyességet és játékosságot adnak annak megjelenéshez, amelyek plakátokon, a közösségi média tartalmakon, valamint különböző anyagokon is megjelennek majd.

A One nem fél megváltoztatni a folyamatait, a munkamódszereit vagy akár a szolgáltatásait, azért, hogy jobb ügyfélélményt nyújtson. Számára az innováció azt jelenti, hogy folyamatosan új utakat keres a jobb ügyfélkiszolgálás érdekében.

A One céljai szerint tehát emberközpontú, innovatív, közérthető, elérhető.

A márka nevének kimondását tesztelték Magyarországon, és az emberek nagy többségének nem okozott gondot az angolos kiejtés — mondta Mohamed ElSayad lapunk kérdésére. A márka ismertségét megteremtő kampányban arra külön hangsúlyt fektetnek majd, hogy egyértelművé tegyék a márka nevének szóbeli használatát. Egyébként sem a név a legfontosabb, hanem a mögötte rejlő tartalom, és ez az, amit a középpontba helyeznek — tette hozzá a szakember.

Bányai Tamás, a 4iG Csoport hazai távközlési kereskedelmi vállalatainak vezérigazgatója bevezeti a türkiz arculati színt

Fotó: 4iG

Az infrastruktúra-hálózat külön cégként leválik

A 4iG Csoport nagy jelentőségű transzformációs programot jelentett be 2023-ban, amelynek egyik kiemelt célja, hogy a jelenleg működő négy magyarországi távközlési vállalatból – a Vodafone-ból, a DIGI-ből, az Invitech-ből és az Antenna Hungáriából – egy kereskedelmi és egy infrastruktúra vállalat hozzon létre. A DIGI, az Invitech és az Antenna Hungária esetében a szeparáció már sikeresen lezárult, a Vodafone Magyarország esetében pedig idén év végén fejeződik be a szétválasztási folyamat. 2025. január 1-jével Vodafone Magyarország Zrt. új struktúrában – a kereskedelmi társaság ONE Magyarország Zrt., az infrastruktúra társaság pedig V-Hálózat Távközlési Zrt. néven – jelenik meg a piacon.

Ez azt jelenti, hogy a Vodafone Magyarország 2025. január 1-jétől új néven, One Magyarország Zrt-ként, míg az Invitech ICT Services Kft., az Antenna Hungária és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2025. második feléig még önálló jogi entitásként, de már az új márka alatt működik tovább és nyújtja magas minőségű szolgáltatásait. A távközlési kereskedelmi cégek teljes integrációja is ekkor valósul meg: a kereskedelmi távközlési vállalatok mindegyike beolvad a One Magyarország Zrt-be.