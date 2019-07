A GVH áldását adta: Mészáros Lőrinc üzlettársa saját nevére veszi a Közgépet

Az eddig ismertekkel ellentétben úgy tűnik, hogy mégsem az új Közgépgént emlegetett Duna Aszfalt, hanem annak tulajdonosa, Szíjj László viszi az egykori Simicska-birodalom zászlóhajós cégét, a közbeszerzéseken egykor sorra taroló Közgép Építő Zrt.-t.

Simicska Lajos, miután 2014 februárjában látványosan összeveszett barátjával, Orbán Viktorral, egyre inkább háttérbe szorult, melynek az lett eredménye, hogy egy évvel ezelőtt kénytelen volt megszabadulni szinte az összes érdekeltségétől - leszámítva a kecsketenyésztéssel foglalkozó Hárskúti Mezőgazdasági Zrt.-t. A többi céget egykori üzlettársának, Nyerges Zsoltnak adta át.

Már ekkor sejteni lehetett, hogy a cégbirodalom darabjai a NER prominens figuráinak közelében köthetnek ki. Mint arról mi is beszámoltunk, a legtöbb, főleg mezőgazdasággal és közterület reklámozással foglalkozó társaság Mészáros Lőrincnél landolt, a birodalom építőipari ékkövét pedig a tervek szerint a Duna Aszfalt vette volna át. Legalábbis ezt jelentették be tavaly novemberben, a cég egy rendkívüli állománygyűlésén.

Fotó: MTI Fotó: MTI

A Fővárosi Törvényszék cégbíróságán elérhető iratok szerint október 31-én tartottak rendkívüli közgyűlést a Közgép részvényesei, ahol Nyerges Zsolt és felesége bejelentették, hogy eladták összesen 30 százaléknyi részvénycsomagjukat a Duna Aszfalt Kft.-nek - számolt be akkor a 444.

A végső tulajdonos azonban mégsem ez a társaság lesz, hanem annak tulajdonosa, Mészáros Lőrinc üzlettársa, Szíjj László. A Gazdasági Versenyhivatalnál július 17-én jelentették be az üzletember és a Közgép összefonódását, a hivatal pedig nagyon gyorsan, mindössze 5 nap - 3 munkanap - alatt eldöntötte, hogy nincs szükség külön vizsgálat elindítására, nem áll fenn erre okot adó körülmény.

Ennek alapján Szíjj László minden probléma nélkül egyedüli, közvetlen irányítást szerez a Simicska-birodalom egykori kirakatcége, a Közgép Építő Zrt. felett.

Hogy Szíjj László egészen pontosan kitől veszi át a társaságot, azt nem lehet tudni, mivel a Közgép zártkörű részvénytársaság formájában működik, a nyilvános adatbázisokban nincsenek információk a tulajdonosokról.

Szíjj a Közgéppel egy, a háttérbe szorulása ellenére is csoportszinten jelentős társaság közvetlen tulajdonosa lesz. A leadott éves konszolidált beszámoló szerint a Közgép Zrt. több mint 10,5 milliárdos saját tőkével rendelkezik, kötelezettség-állománya ennek töredéke, 3,7 milliárd (2017-ben még a 10 milliárdot is meghaladta a tartozások nagysága). Árbevételben azonban jelentős visszaesés mutatkozott, a korábbi 9,5 milliárd után alig több mint egymilliárd folyt be a kasszába, melyből a végén 314 millió forintos veszteséget mutattak ki az előző évi 541 milliós nyereség után.