A kormány öt és fél hónap egérutat ad az élelmiszerláncoknak, aztán nincs kegyelem

Pulykapénzek: az év végi jutalmaknak is betett a járvány?

Az év végéhez közeledve minden cégnél felmerül a kérdés: hogyan ismerjék el a dolgozók munkáját. Mi legyen a bónusszal? Lesz egyáltalán? Vagy nem lesz? Ezek megválaszolása különösen nehéz volt tavaly is, most is.