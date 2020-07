Indulhat a City a BL-ben - temethetjük is a pénzügyi fair playt?

A választott bíróság eltörölte az UEFA Pénzügyi Ellenőrző Testületének (UEFA CFBC) ítéletét, amely két évre kizárta volna a Manchester City-t a Bajnokok Ligája küzdelmeiből. A CAS ítélete szerint Pep Guardiola együttese indulhat továbbra is a BL-ben, sőt, az eredeti, 30 millió eurós bírság helyett csak tízmilliót kell fizetnie.

A választott bíróság szerint az UEFA CFBC részben olyan eseteket vizsgált, amelyek elévültek (5 évnél régebbiek), és erre saját szabályai alapján nem lett volna joga, valamint "nem volt elegendő megalapozott bizonyíték" arra, hogy a manchesteri kékek valóban tulajdonosi támogatásokat lepleztek volna szponzori szerződésekkel (ami nem megengedett az UEFA pénzügyi szabályai, az FFP - Financial Fair Play - szerint).

A Bajnokok Ligájában idén 1,7 milliárd eurót osztanak szét a csapatok között, a végső győztes 80-100 millió euró körüli összeget kap majd, bár a koronavírus miatt ez még akár jelentősen is változhat.

A City drukkerei természetesen örülnek a döntésnek, és igazságosnak tartják azt, a klub így biztosan igazolhat majd olyan játékosokat, akiknek fontos a BL-szereplés, és nem is távoznak azok, akik számára két év BL nélkül nem lenne elviselhető.

Az UEFA úgy kommentálta a döntést, hogy felhívta a figyelmet, hogy néhány megállapítást nem talált megfelelő bizonyítékkal alátámasztottnak a CAS, valamint méltatta az FFP szerepét az elmúlt öt évben, hogy a klubok fenntarthatóan működjenek, és az UEFA továbbra is elkötelezett az FFP elvei mellett. Az elévülési itőt is említi az UEFA közleménye, arra azonban nem tér ki, hogy voltak képesek ilyen elemi szintű hibát véteni az eredeti vizsgálatnál.

Azonban a döntés több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. Ahogy a legtöbb első reakció, a korábbi válogatott Gary Linkertől a Financial Times-on át Barney Ronay szakíróig, azt a kérdést teszik fel, hogy mi értelme van így a pénzügyi szabályoknak, az FFP-nek.

Hard to see how UEFA’s FFP rules can survive this. In fact, can UEFA survive the ramifications?