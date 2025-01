Kigyulladt egy mozdony a Keleti pályaudvaron, átterjedt a tűz egy másik mozdonyra – frissítve!

Kiss Ádám István, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Telexnek azt mondta: a pályaudvar egy oldalsó szerelővágányán egy fűtőmozdonyként használt mozdony kigyulladt. Négy másik mozdony volt mellette, ezek közül egyre részben átterjedt a tűz. Az olvasók a lapnak arról számoltak be, hogy a pályaudvar Verseny utca felőli oldalánál ütött ki a tűz. A füst messziről látszik. A tűzoltók a helyszínre érkeztek.

A MÁV közleménye szerint „pénteken 18 óra után a pályaudvar kocsijavító műhelyénél egy, a szerelvények energiaellátására szolgáló előfűtő mozdonya tisztázandó okból kigyulladt. Az oltás idejére a Katasztrófavédelem munkatársai korlátozták a pályaudvar forgalmát, emiatt néhány járat nem, vagy csak késve tud elindulni.”

A vasúttársaság szerint „személyi sérülés nem történt, a forgalom átszervezése folyamatban van. A tűz okának kivizsgálása érdekében azonnali vizsgálatot indított a MÁV. Jelen pillanatban semmilyen eshetőséget, a szándékos gyújtogatást sem lehet még kizárni.”

Frissítés:

A MÁV később közölte: „ Tart még a mozdony oltása, az Országos Haváriaközpont megkezdte az ország távolabbi részein is a beavatkozást: Miskolcról 20:40-kor induló Zemplén InterCity másik szerelvénnyel kerül kiállításra a késések terjedésének minimalizálása érdekében.” Este 8 órakor pedig azt közölték, hogy „a Keleti pályaudvar forgalmában már nincsenek korlátozások, azonban néhány járatnál még változásokra lehet számítani.”