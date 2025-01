Kiváló Minőségű Élelmiszerek az ALDI polcain

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Az ALDI és a KMÉ-védjegy együttesen garantálják, hogy a magyar vásárlók biztosan magas minőségű termékekhez jussanak, amelyek előállításánál fokozottan érvényesülnek a fenntarthatósági kritériumok. Ezek a törekvések nemcsak jobban támogatják a magyar termelőket, hanem egy fenntarthatóbb élelmiszer-ellátási rendszer alapjait is megteremtik.

A KMÉ-védjegy tehát nemcsak a minőségről, hanem a fenntarthatóságról is szól. Az olyan pályázati feltételek, mint a helyi alapanyagok felhasználása vagy a fenntartható vízgazdálkodás, hosszú távon is biztosítják a környezetvédelmi szempontok érvényesülését. Lócsi Dóra szerint: „Ez mind olyan feltétel, ami magasabb kritériumokat teljesít, mint a jogszabályokban előírt elvárások, de ezek azok az apró lépések, amelyekkel a jövőnk fenntarthatóbbá válhat.”

„A KMÉ minősítést elnyert termékeinkre külön büszkék vagyunk, hiszen nemcsak a jogszabályi paramétereknek kell megfelelni, hanem fenntarthatósági kritériumoknak is, ez pedig egybevág az ALDI mindenkori törekvéseivel” – fogalmazott Lócsi Dóra, az ALDI minőségbiztosítási és fenntarthatósági menedzsere.

Több mint egy évszázada Németországban alapították az ALDI-t, amely mára világszerte a minőségi és megfizethető termékeiről ismert üzletlánccá fejlődött. A magyar piacra 2008-ban lépett be, és már több mint 180 üzlettel várja a vásárlóit. Boltjait egy modern logisztikai központból, Biatorbágyról szolgálja ki.

