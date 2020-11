A menesztett "nincstelen" államtitkár lett az elfeledett Strategopolis új tulajdonosa

Március óta új tulajdonosa van a Strategopolis Kft.-nek, amely néhány éve még fontos szakmai támasza volt a kormányzatnak. A több 100 milliós tanácsadói megrendelésekkel kitömött cég korábbi tulajdonosai között szerepelt Giró-Szász András, volt kormányszóvivő, aki azóta visszavonult a politikából. A mostani új tulajdonos is a politika világából érkezett: Bitay Márton Örs, ő a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős államtitkára volt.

Bitay Márton lett a Strategopolis tulajdonosa Fotó: MTI Bitay Márton lett a Strategopolis tulajdonosa Fotó: MTI

Az Áder János köztársasági elnök által tavaly februárban felmentett Bitay Márton idén márciusban vette nevére a céget, amelynek november eleje óta már ügyvezetője is. A Strategopolis 2015-ben még 627 millió forintos forgalom mellett 280 millió forintos profittal zárt, 2019-ben viszont már csak 214 millió forint nettó árbevétel jött össze, ami 80 millió forint nyereséghez volt elég. Ebből 20 millió forint osztalékot fizettek ki.

Ez a pénz még nem az egykori földügyi államtitkárhoz vándorolt, hiszen 2017-től idén márciusig Mechler Márk ügyvéd volt a tulajdonos (ő vette meg a céget Giró-Szász András, volt kormányszóvivőtől 2017-ben), akinek az irodája dolgozott a Földművelésügyi Minisztériumnak.

Egész életemre és tanulmányaimra a gimnáziumi évek tették a legnagyobb hatást, nagyon sokat köszönhetek az esztergomi ferences Atyáknak és annak a négy évnek, amit Esztergomban a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégiumban töltöttem

- nyilatkozta az Agro Naplónak Bitay Márton még államtitkárként. A gimnázium 1999-es osztálynévsora szerint Bitay Mártonnak volt egy Mechler Márk nevű osztálytársa.

A volt államtitkárról lapunk is többször írt, például azt, hogy menesztésekor 8,8 millió forintot kapott. A legnagyobb összeg az államtitkári megbízatásának megszűnésével kapcsolatos kifizetés, ami 7 777 800 forint, a törvény ugyanis ilyen esetekben hathavi fizetéssel egyenlő juttatást írt elő. Emlékezetes, hogy Bitay Márton felelt azért a földvásárlási programért, melynek során 2015-2016-ban rengeteg termőföldet árvereztek el. A földosztásnak például Mészáros Lőrinc lett a nyertese: összesen 1391 hektár földet nyert el a volt felcsúti polgármester és családja az árveréseken.

A volt államtitkár azzal vált híressé, hogy bár vagyonnyilatkozatai szerint két helyről is milliós fizetést kapott, a vagyona a 2014-es és a 2019-es vagyonnyilatkozata alapján öt év alatt mégis csökkent a K-Monitor elemzése szerint. A nevén sem autó, sem új ingatlan nem szerepelt és nem volt egy fillér megtakarítása sem. Ugyanakkor a neve már felbukkant a nagy vihart kavart trafik-pályázatok idején is, ugyanis a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kényszerűségből (bíróság kötelezte rá) 2014-ban kiadta azoknak a nevét, akik tagjai voltak a bírálóbizottságnak. A névsorban pedig szerepelt Bitay Márton is.

Cégünk piaci, önkormányzati és állami partnereink stratégiai gondolkodásához és cselekvéseihez nyújt szakmai támogatást. Célunk, hogy a kormányzat szakpolitika alkotó tevékenységét támogassuk, átfogó tájékoztatást adva az önkormányzatok és a gazdasági társaságok, vállalkozások elképzeléseiről, szükségleteiről

- szól a Strategopolis bemutatkozása. Kérdés, hogy Bitay érkezésével hogyan alakul majd a cég jövője. Az biztos, hogy még 2017-ben a Miniszterelnökség 560 milliós megbízását nyerte el a Strategopolis, a szerződés 2020-ig volt érvényes. Giró-Szász András volt kormányszóvivő korábbi érdekeltsége fejlesztéspolitikai témában adhatott külső szakértői támogatást. A Strategopolis 2012 és 2016 között több százmillió forint értéken nyert el közbeszerzési megbízásokat például az Emmi-től, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől és az Országgyűlés Hivatalától is.

A cég a legbravúrosabb szerződését viszont az MTVA-val kötötte meg. Az Átlátszó írta meg, hogy a közmédia kiszervezte a hírgyártást, amit 2014 januárjától a Strategopolis Kft. végzett évi nettó 42 millió forintért. A hírblokkokat pedig kereskedelmi rádióknak értékesítettek tovább, így országszerte 27 magánrádióban hallhatták ugyanazokat a híreket a hallgatók.

Giró-Szász András ma már kiszállt a közéletből, most a Ponton Ingatlan Kft. tulajdonosa. A cég tavaly 208 millió forintos forgalom mellett 124 millió forintos profittal zárt. Bitay Márton is aktív az ingatlanos vonalon, hiszen tulajdonos lett az idén nyáron bejegyzett Szent István Krt. 23. Projekt Kft.-ben is. A társaság főtevékenységeként ingatlan bérbeadása, üzemeltetése szerepel a dokumentumokban, de az építéstől a bontásig számos egyéb építőipari szolgáltatással is foglalkozik.