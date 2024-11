Nem csak akkumulátorgyárat építenek az ázsiai beruházók Magyarországon

Dél-Korea legnagyobb élelmiszeripari cége Magyarországon építi fel első közép-európai gyárát, kétszáz új munkahelyet teremtve ezzel Dunavarsányban – jelentette be szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a CJ Foods dél-koreai élelmiszeripari cég új, zöldmezős beruházása keretében készételgyártó üzemet és raktárközpontot hoz létre Dunavarsányban. A mintegy 31 milliárd forint értékű fejlesztést az állam 5,3 milliárd forinttal támogatja, így hozzájárulva kétszáz új munkahely létrejöttéhez első körben.

Az itt előállítandó termékek túlnyomó többsége Nyugat-Európában kerül majd a piacra, miközben a vállalat alapvetően magyar gazdálkodóktól és beszállítóktól fogja beszerezni az alapanyagokat. Dél-Korea legnagyobb élelmiszeripari cégéről van szó, amelynek világszerte hatvan gyára van, így a beruházást éles versenyben sikerült elnyerni.

Dunavarsány is kap egy gyárat, igaz, nem akkumulátort fog gyártani

Fotó: Facebook

Szijjártó kiemelte, hogy az utóbbi években a világgazdasági hangsúlyok nyugatról keletre tolódtak, számos területen már az ázsiai szereplők diktálják a tempót, és ezt Magyarország idejében felismerte. Mint mondta, már több mint háromszáz dél-koreai vállalat van jelen hazánkban, befektetéseik összértéke megközelíti a 10 milliárd eurót, ezzel a negyedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják.

Szijjártó Péter érintette a népességrobbanás kérdését is, emlékeztetvén arra, hogy az 1960-as években hárommilliárd ember élt a Földön, míg ma nyolcmilliárd, 2050-re pedig ez a szám meghaladja majd a kilencmilliárdot. „Ezért az élelmiszeripart globálisan is kiemelt iparágnak kell tartani, (...) és az egyes nemzetgazdaságok fejlődése is nagymértékben múlik majd az adott ország élelmiszeriparának fejlődésén” – mondta. (MTI)