Uniós pénzeső után állami ingyenmilliárdból építkezhetnek a szerencsés nyertesek

Idén is bőven lesz dolga a hazai építőiparnak, ugyanis minden jel arra mutat, hogy bár a koronavírus miatt a hazai és a nemzetközi turizmus is padlón van, ettől függetlenül nem csillapodik a szállodaépítési láz az országban. Az építkezésekhez szükséges források előteremtésében kiemelkedő szerepet játszott a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által indított, 300 milliárd forint keretösszegű Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program, amely vissza nem térítendő állami támogatást osztott ki a szállodatulajdonosoknak. A napokban két olyan beruházásnak is megindult a közbeszerzési eljárása, amelyek korábban milliárdos állami támogatást kaptak.

Lapunk is írt arról, hogy tavaly májusban derült ki, hogy az MTÜ 85 milliárd forint összegű támogatást osztott szét a 100 szoba feletti szállodák építésére és felújítására a vidéki Magyarország területén. A nyertesek között van az MPHH Hotel Invest Kft. is, amely 3,9 milliárd forint közpénzt kapott az éppen 100 szobás Relax Hotel létrehozására. Eddig azt sem lehetett tudni, hogy hol épülhet meg a 4 csillag superior besorolású hotel.

Most viszont már lehet tudni, ugyanis január 5-én kiírták a közbeszerzést, amiből kiderült az építkezés helyszíne.

Pogányban (Pécs-Villány turisztikai térség) egy 92 szobás, négy csillagos superior minősítésű szálloda építése a cél. A fejlesztés helyszíne a 0100/7 helyrajzi számú, 22 hektáros, gyönyörű fekvésű terület, amelyen ma is négy csillagos Hotelstars minősítéssel működik a 8 szobás Zsályaliget Hotel, aminek felújítása független projektben történik

- derül ki a tender szövegéből.

Tehát a 100 szoba úgy jön ki, hogy építenek egy 92 szobás új hotelt, plusz felújítanak egy már működő 8 szobás szállodát. Alapvetően egy wellness szálloda lesz kültéri és beltéri medencével, de a három épületrészben konferenciaterem, étterem, bowling és vetítőterem is helyet kap.

Ki a szerencsés szállodás?

Az MPHH Hotel Invest Kft. eleve csak 2019. decembere óta létezik, de így is elnyerték a 3,9 milliárd forintos állami támogatást. A cég két tulajdonosa Hoffmann Henrik és Márton Péter, közülük Hoffmann az ismertebb, hiszen ő a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Ebben a minőségében nyilatkozta azt január 5-én az MTI-nek, hogy szerinte jelentős segítséget jelentenek a turizmus-vendéglátásnak a kormányzati támogatások. A pogányi nem az első szállodája lesz, hiszen ő a tulajdonosa a mátraházi Hotel Ózonnak, amely kifejezetten jól muzsikál. A Hotel Ózon Kft. ugyanis 2019-ben 1,3 milliárd forintos bevétel mellett 583 millió forint profitot hozott össze.

Az új hotel tehát egy már létező másik ház, a Zsályaliget hotel mellé épül. Ez a pogányi szálláshely sem túl régi, ráadásul az állami Erzsébet-program helyszíne, még 2019-ben is nyugdíjasok és nagycsaládosok pihenhettek itt.

A park és a hotel Baranya megyében, Pogány völgyében, természetes környezetben, források, tavak, patakok közvetlen közelében helyezkedik el 23 hektáros területen. A 2016-ban átadott új, innovatív, fejlett technológiával felszerelt környezet- és családbarát hotelt és élményparkot zöldmezős turisztikai fejlesztés keretében építették

- olvasható az erzsebetprogram.hu oldalon.

A Zsályaliget élményparkot pedig természetesen uniós pénzből építették. Konkrétan az IR Consulting Kft. kapott 238 millió forintot a családi park építésére. Ez a cég pedig Pablényi Attila tulajdonában van, aki egyúttal a DFT-Hungária Zrt. igazgatósági tagja is. A DFT-ről pedig az Átlásztó írta meg 2017-ben, hogy a körülötte kialakult céghálózatban tökéletes módszertant fejlesztettek ki az uniós fejlesztési pénzek becsatornázására: a hálózat tagjai az elmúlt három évben legalább 6 milliárd forintot pályáztak össze.

Mi épül Debrecenben?

A debreceni Smart Life Hotel kivitelezésére a közbeszerzés előzetes tájékoztatója jelent meg. Itt egy 101 szobás, 7 emeletes épületet kell három év alatt felépíteni. Szintén közpénz segíti a beruházást, hiszen a tetrecen Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (hivatalosan kis t betűvel írják a cég nevét) 3,6 milliárd forintot nyert a Kisfaludy-pályázaton. A cégről már a 24.hu megírta, hogy László György érdekeltsége, a háttérben azonban az építőipari milliárdost, a Híd-csoportot összehozó Apáthy Endrét sejtik a piacon.

Valóban nem nehéz összekötni a két személyt, ugyanis László György például az ügyvezetője az Árgus-Security Kft.-nek, ahol Apáthy Zoltán az egyik tulajdonos, Apáthy Endre fia. A debreceni szállodát építő tetrecen Kft.-nek pedig ugyanúgy Budapest, Lövőház utca 7-9. a székhelye, mint az Apáthy-család vezércégének, az A-Group Investment Kft.-nek.

Többször megírtuk már, hogy az Orbán-kormány olyan szálloda vagy panziófejlesztéseket finanszíroz közpénzből, amelyek tulajdonosainak minden bizonnyal akadna saját forrása is a beruházásra. A kormány szerint a Kisfaludy-pályázatokkal nincs semmi probléma: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint nem politikai szimpátia alapján, hanem kizárólag szakmai alapon dől el az, hogy kik kapnak turisztikai fejlesztési támogatást. Ezeket a fejlesztéseket ugyanis magyar emberek hajtják végre, magyar embereknek adnak munkát, a magyar turizmus és a magyar gazdaság bővüléséhez járulnak hozzá.