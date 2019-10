Vida Józsefék beszálltak a Mészáros Lőrinc alapította játékosügynöki cégbe

Vidáék be-, Mészárosék pedig kiszálltak az idén februárban felcsúti akadémistával közösen alapított játékosügynöki cégből.

Egészen meglepő fordulatról árulkodik a BePro Career Agency Kft. nyilvánosan elérhető cégkivonata. Az egyéb sporttevékenységet fő tevékenységként jegyző társaság tulajdonosi körében történt változás, és bár önmagában a kisebbségi tulajdonos lecserélődésének nem feltétlenül lenne nagy hírértéke, ám a tranzakcióban részvevő személyek miatt kifejezetten érdekes a történet.

Mint arról elsőként beszámoltunk, a BePro Career Agency-t 2019. februárjában alapították és márciusban jegyezték be a kötelező legkisebb, 3 millió forintos jegyzett tőkével. A cég többségi tulajdonosa Papp Bence lett, aki a Puskás Akadémia növendéke, a Testnevelési Egyetem pedig egyszer az Év Fiatal Sportolójává választotta. Ezt követően 2013-ban tért vissza a Puskás Akadémiára egy saját elképzeléssel, melynek keretén belül "a tudatos karrierépítésben rejlő lehetőségekre, a hozzátartozó módszerekre, valamint a fejlődés esetleges buktatóira szeretné felhívni a fiatalok figyelmét, továbbá arra, hogy miként viseljék el a kudarcokat és hogy éljék meg a sikereket".

A másik, kisebbségi tulajdonos a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Talentis Group Beruházás-szervező Zrt. volt. Ez a tulajdonosi struktúra egészen 2019. április 18-ig tartotta magát. Ekkor a Talentis Group helyét a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. (MATAK) vette át. Ez a társaság az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank fő tulajdonosa, háromtagú igazgatóságában Vida József, az MTB elnök-vezérigazgatója szerepelt - úgyis mint a MATAK egyik tulajdonosa -, s az ötfős felügyelőbizottságában is találhatók takarékos alkalmazottak, például Egerszegi Ádám, az MTB alelnöke, vezérigazgató-helyettese, valamint Sebestyén István, a Fókusz Takarék ügyvezető igazgatója.

Vidáék megjelenése a játékosügynöki tevékenységet végző cégben mindenképp meglepetés. Egyrészt azért, mert eddig Vida József érdekeltségei között nem volt a sport területén tevékenykedő társaság. Másrészt bár meccsekre ki szokott látogatni, a focival kapcsolatban meglehetősen kritikus véleménye van. A Piac & Profitnak adott interjújában elmondta:

"(...) nem látja, hogy a labdarúgóink magszakadnának a győzelemért. Ő szégyenében a teljesítmény láttán és a hétköznapi körítések után elsüllyedt volna a Fradi focistái helyében, ahogyan kikaptak itthon a Dnamo Zagreb ellen a BL-selejtezőben. Valahogy hiányzik a focistákból a szerénység".

Talán az ügynöki tevékenységgel is foglalkozó cégben való megjelenésükkel ezen a sportolói mentalitáson is szeretnének változtatni. Mint az egy rövid internetes keresés után kiderült, a BePro-nak már több játékossal is élő szerződése van - igaz, nagyágyúk nincsenek az ügyfelek között.

A Transfermarkt összesítése szerint jelenleg 8 játékossal van szerződésük, 6 magyarral, 1 magyar-román kettős állampolgárral, illetve egy mongol játékossal. A játékosok egyik fele a Puskás FC, másik fele pedig az NBII-ben szereplő Aqvital FC Csákvár színeiben játszik jelenleg. Legértékesebb játékos közöttük a 19 éves védekező középpályás, Bokros Szilárd, akinek 2021-ig a felcsúti csapattal van élő szerződése. Értéke a Transfermarkt szerint 150 ezer euró, vagyis mintegy 49,6 millió forint.