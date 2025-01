Ketyeg az orosz műtrágyabomba az Európai Unióban

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Szakértők azonban arra számítanak, hogy az orosz műtrágya uniós távoltartásával a piacát vesztett orosz karbamid máshol okoz majd túlkínálatot, letörve a világpiaci árakat az EU-ban és itthon is barátibbá teszi majd a műtrágya árát.

Hogy ezt a függőséget felszámoló, az orosz műtrágya importját fékező szankciós csomagnak mi lesz a hatása majd a hazai árakra, az agrárvilágra, még nehéz megbecsülni. A megkérdezett hazai termelők azonban attól tartanak, hogy átmenetileg ismét a 2023-as csúcsokat közelíti majd a műtrágya hazai értékesítési ára. Ez tovább növeli majd a költségeket, az élelmiszerek bolti árát, ezzel az inflációt is. A gazdálkodás költségeit szintén növelő uniós fenntarthatósági terhek miatt így rontja majd az európai, így a hazai gazdák versenyképességét is, ami paradox módon fokozza majd a terményimportot, főleg Ukrajnából.

A Hvg.hu az ügyben korábban megszólaltatta Bige Zoltánt, a legnagyobb hazai gyártó, a pétfürdői Nitrogénművek stratégiai igazgatóját is. A szakember attól tart, miközben Európa csupán 70 százalékos kapacitáskihasználtsága nagy problémát okoz majd hosszú távon, „Oroszország és az USA növeli kapacitásait, aminek káros hatásait évek múlva fogjuk tapasztalni, de az már késő lesz. Újabb függésbe kerülünk” – prognosztizálta az igazgató.

Lépni kell, mert sürget az idő. „Ha a politikusok nem lépnek, Európa gyártókapacitása eltűnik” – előlegezte meg a Financial Timesnak Petr Cingr, Németország vezető ammóniagyártója, az SKW Stickstoffwerke Piesteritz vezérigazgatója.

Legalábbis az Európai Bizottság már megkezdte az orosz műtrágya védővámját is tartalmazó intézkedéscsomag kidolgozását, de ennek elfogadtatásával megvárta az oroszbarát magyar kormányt januártót felváltott lengyel EU-s elnökséget.

Az EU-ba továbbra is nagy tömegben, akadálytalanul érkező olcsó orosz – főleg karbamid – műtrágyával ugyanis képtelenek versenyezni a nagy európai, közöttük a meghatározó német gyártók. Annyira, hogy 2022-ben, amikor csúcson volt a földgáz ára, az uniós műtrágyagyártás a kapacitás harmadára zuhant, tavaly is csak a kétharmada termelt. A brutálisan nagy költségek miatt a gyártók ezért az EU-n kívülre, az Egyesült Államokba és Kínába helyezik át a termelést.

A magyar kormány az ukrajnai invázió kezdete óta példátlanul szoros kapcsolatokat ápol Moszkvával, így számunkra is komoly tétje van minden történésnek.

A magyar kormány az ukrajnai invázió kezdete óta példátlanul szoros kapcsolatokat ápol Moszkvával, így számunkra is komoly tétje van minden történésnek.

Még nem tudni, hogy a német kollégák is beleesnek-e ebbe a csapdába, de a termelői érdekképviseletek már megkongatták a vészharangot. Nemcsak a gazdák, a műtrágyagyártók is évek óta aggódnak a bevételük csökkenése miatt. A termelők kevesebbet, vagy nem helyi terméket vásárolnak. Pedig ezért nemcsak a drága földgáz és a gyenge euró, inkább az Ukrajnát lerohanó Oroszország a felelős.

A történelem ismétli önmagát. A német gazdák most tapasztalják meg azt a kiszolgáltatottságot, amivel a magyar termelők 2023-ban szembesültek – itthon a földgáz robbanásszerű drágulásával akkor emelkedett az egekbe a műtrágya ára. Annyira megfizethetetlenné vált ez a fontos inputanyag, hogy fütyülve a technológiai előírásokra, ezen spóroltak a növénytermesztők. Drámai következményekkel: úgy lecsökkent a hozam, hogy átlagos termelési színvonalon veszteségessé vált a szántóföldi növénytermesztés.

Rossz hírekkel kezdődik az újév a műtrágyapiacon, számolt be január 9.-én az Agrarheute német szakportál. A nagyon magas gázárak miatt az európai gyártók meredeken emelnek – és a műtrágyaárak az egekbe szöknek. Ehhez hozzájárul még a rendkívül gyenge euró, ami az importot is jelentősen drágítja. Ez vezetett az Agrarheute szerint 2025 elején az összes nitrogénműtrágya árának igen jelentős emelkedéséhez Németországban, Franciaországban és más európai országokban.

Nyugat-Európa sikeresen megszüntette függőségét az orosz gáztól, de az olcsó műtrágyájával Oroszország továbbra is sakkban tartja az EU-t, aminek a megoldása immár a lengyel uniós elnökségre vár.

