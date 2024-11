Bod Péter Ákos: Elkeserítőbb a helyzet annál, mint ami a KSH adataiból következik

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

A statisztikai hivatal által közölt negatív adatoknál is elkeserítőbb kép rajzolódik ki a hazai iparban. A gyengélkedő német gazdaság és Donald Trump győzelme az amúgy sem fényes kilátásokat még borúsabbakká teszi – írja lapcsoportunk állandó szerzője, Bod Péter Ákos a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankáron megjelent cikkében .

